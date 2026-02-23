HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Espectáculos

Julián Zucchi se sincera y afirma que tiene un vínculo cordial con Yiddá Eslava tras conflictos pasados: “Lo que sucedió fue un aprendizaje”

El actor argentino, Julián Zucchi, habló sobre el presente que mantiene con la madre de sus hijos y aseguró que ambos priorizan el bienestar familiar tras una etapa marcada por tensiones.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava estuvieron envueltos en líos legales tras terminar su relación.
Julián Zucchi y Yiddá Eslava estuvieron envueltos en líos legales tras terminar su relación. | Composición LR / Instagram Julián Zucchi

Después de una etapa compleja, Julián Zucchi confirmó que hoy mantiene un trato cordial con Yiddá Eslava, con quien atravesó conflictos públicos y legales tras su separación. Según explicó, el diálogo permitió construir una dinámica más estable.

El artista señaló que el tiempo y la reflexión ayudaron a dejar atrás las diferencias, proceso que permitió reorganizar la relación desde un enfoque centrado en sus hijos, a quienes considera la prioridad absoluta.

PUEDES VER: Juzgado rechaza las medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava contra Julián Zucchi y archiva el caso

lr.pe

Julián Zucchi y su vínculo cordial con Yiddá Eslava, sin problemas

Vale señalar que, durante una entrevista, el ex chico reality aseguró que la etapa de confrontación quedó en el pasado. En ese contexto, afirmó que ambos aprendieron a manejar sus desacuerdos de una manera más madura por el bienestar de la familia.

“Por suerte ahora nos estamos llevando bien, todo lo que sucedió fue un aprendizaje. Todas las cosas buenas y malas que nos toca vivir nos ayudan a crecer y madurar. Por mi parte, he perdonado todo, cuando uno más rápido perdona y sana, es más saludable para todos”, aseveró Julián.

PUEDES VER: Julián Zucchi se reencuentra en vivo con Priscila Mateo tras meses de su separación y pide disculpas: 'No me supe comportar'

lr.pe

Julián Zucchi y Yiddá Eslava buscan priorizar el bienestar de sus hijos

Asimismo, Zucchi precisó que la decisión de mejorar el trato responde al compromiso que ambos mantienen con la estabilidad emocional de sus hijos, factor que influyó en cada paso dado tras la separación. “Cuando se tiene hijos no es fácil el tema de las separaciones, pero por suerte después de la tormenta ha llegado la calma. Todo es por el bienestar de nuestros hijos”, indicó, al referirse al presente familiar.

En esa misma línea, reconoció que resolver asuntos pendientes, como temas materiales y legales, permitió avanzar hacia un escenario más tranquilo. Según explicó, ese cierre facilitó establecer acuerdos claros y una convivencia basada en el respeto mutuo.

Notas relacionadas
Flor Pucarina volvió a los escenarios con un show histórico en el Parque de la Exposición

Flor Pucarina volvió a los escenarios con un show histórico en el Parque de la Exposición

LEER MÁS
¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

¡Vuelve a Lima! Homenaje a Flor Pucarina se realizará en el Parque de la Exposición: Yarita Lizeth será una de las invitadas

LEER MÁS
Juzgado rechaza las medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava contra Julián Zucchi y archiva el caso

Juzgado rechaza las medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava contra Julián Zucchi y archiva el caso

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes criticas por su rating

Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes criticas por su rating

LEER MÁS
Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

LEER MÁS
Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Debate presidencial 2026 se realizará en 6 fechas entre marzo y abril: ¿cómo será el formato?

Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Defensa de México afirma que la pareja de “El Mencho” fue clave para ubicarlo en Tapalpa, Jalisco

Espectáculos

Flavia López se pone nerviosa al conocer a actor mexicano protagonista de 'Valentina Valiente': "Es muy guapo"

Maricielo Effio pide apoyo en redes para regresar a la TV tras revelarse su nuevo trabajo en Estados Unidos: "Jurado en 'Yo soy'"

Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes criticas por su rating

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial 2026 se realizará en 6 fechas entre marzo y abril: ¿cómo será el formato?

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025