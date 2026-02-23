Julián Zucchi y Yiddá Eslava estuvieron envueltos en líos legales tras terminar su relación. | Composición LR / Instagram Julián Zucchi

Después de una etapa compleja, Julián Zucchi confirmó que hoy mantiene un trato cordial con Yiddá Eslava, con quien atravesó conflictos públicos y legales tras su separación. Según explicó, el diálogo permitió construir una dinámica más estable.

El artista señaló que el tiempo y la reflexión ayudaron a dejar atrás las diferencias, proceso que permitió reorganizar la relación desde un enfoque centrado en sus hijos, a quienes considera la prioridad absoluta.

Julián Zucchi y su vínculo cordial con Yiddá Eslava, sin problemas

Vale señalar que, durante una entrevista, el ex chico reality aseguró que la etapa de confrontación quedó en el pasado. En ese contexto, afirmó que ambos aprendieron a manejar sus desacuerdos de una manera más madura por el bienestar de la familia.

“Por suerte ahora nos estamos llevando bien, todo lo que sucedió fue un aprendizaje. Todas las cosas buenas y malas que nos toca vivir nos ayudan a crecer y madurar. Por mi parte, he perdonado todo, cuando uno más rápido perdona y sana, es más saludable para todos”, aseveró Julián.

Julián Zucchi y Yiddá Eslava buscan priorizar el bienestar de sus hijos

Asimismo, Zucchi precisó que la decisión de mejorar el trato responde al compromiso que ambos mantienen con la estabilidad emocional de sus hijos, factor que influyó en cada paso dado tras la separación. “Cuando se tiene hijos no es fácil el tema de las separaciones, pero por suerte después de la tormenta ha llegado la calma. Todo es por el bienestar de nuestros hijos”, indicó, al referirse al presente familiar.

En esa misma línea, reconoció que resolver asuntos pendientes, como temas materiales y legales, permitió avanzar hacia un escenario más tranquilo. Según explicó, ese cierre facilitó establecer acuerdos claros y una convivencia basada en el respeto mutuo.