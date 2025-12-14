HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Julián Zucchi asegura que su escándalo con Yiddá Eslava lo obligó a dejar de trabajar: “La vida me dio un golpe fuerte”

Julián Zucchi pausa su carrera como actor para dirigir 'Flor Pucarina regresa', un homenaje con tecnología de IA que recrea a la icónica Leonor Chávez Rojas este domingo 14 de diciembre.

Zucchi comparte su conexión con el ande peruano y reflexiona sobre su pausa laboral tras un escándalo personal. Ahora, se siente renovado y listo para seguir adelante. Foto: difusión.
Zucchi comparte su conexión con el ande peruano y reflexiona sobre su pausa laboral tras un escándalo personal. Ahora, se siente renovado y listo para seguir adelante. Foto: difusión. | Foto: difusión.

Julián Zucchi le ha dado una pausa a su carrera como actor para centrarse en nuevos proyectos. Quizá el más importante del año sea ‘Flor Pucarina regresa’, un concierto homenaje que permitirá al público revivir la voz y presencia de Leonor Chávez Rojas, la inolvidable ‘Faraona del Cantar Huanca’, a través de una recreación digital basada en inteligencia artificial. Mediante tecnología de última generación, su voz original ha sido restaurada, procesada y clonada, mientras que su imagen ha sido recreada para compartir escenario con una orquesta en vivo. 

Este concierto ‘Flor Pucarina regresa’, dirigido por Julián Zucchi y que busca honrar a una mujer que enfrentó la desigualdad, discriminación y un escenario históricamente masculino; se llevará a cabo este domingo 14 de diciembre en el Complejo Santa Rosa (frente al Mall de Santa Anita), con invitadas como Amaranta, Ruby Palomino y Rosa Bella, entre otras. Las entradas están disponibles a través de Vaope.

lr.pe

Julián Zucchi y su historia con Flor Pucarina y el ande peruano

Julián Zucchi conoció a Flor Pucarina gracias a Ernesto Pimentel, quien le contó que se inspiró en Leonor Chávez Rojas para crear su personaje de la Chola Chabuca, precisamente cuando se cruzó con una procesión por el fallecimiento de Pucarina. Asimismo, el argentino aseguró que su vínculo con el ande peruano no es reciente, sino desde su época de Parchis, justamente cuando fue entrevistado por Ernesto Pimentel en su programa ‘Chola de miércoles’.

Pero fue recién en el 2024 cuando un empresario le propuso utilizar la inteligencia artificial para regresar a Flor Pucarina a los escenarios, después de que hizo algo parecido con la figura de Johnny Orosco. En aquella ocasión, le dijo que le dé un tiempo para ponerse a investigar más sobre el ícono del folclore huancaíno. Desde entonces, empezó a investigar y a escuchar su repertorio. “Me empapé y me obsesioné con ella y con su historia”, dijo con emoción.

El concierto 'Flor Pucarina regresa' tiene lugar este 14 de diciembre en el Complejo Santa Rosa, donde artistas como Amaranta y Ruby Palomino rendirán tributo a Pucarina y su legado. Foto: difusión.

Zucchi también recordó que estuvo involucrado con la religión andina hasta hace unos pocos años, cuando bromeaba con Yiddá Eslava, la madre de sus hijos, sobre realizar un matrimonio andino. “Pensábamos en casarnos, creíamos que íbamos a hacer una boda andina”, recordó.

lr.pe

Julián Zucchi y su renacer tras el escándalo con Yiddá Eslava

En otro momento, Julián Zucchi se mostró emocionado por volver al trabajo después de verse obligado a hacer una pausa a su carrera por primera vez, debido al escándalo familiar que protagonizó con su expareja Yiddá Eslava

“El trabajo siempre fue muy importante para mí. Trabajo desde muy chiquito. El año pasado y parte de este, cuando la situación estuvo más compleja, me vi obligado a dejar de trabajar. Nunca en mi vida había dejado de trabajar. Intenté hacer otras cosas, pasé por muchos pensamientos. Hice un viaje a Japón para ver tecnología de holograma y hacer shows de este tipo y también fui a ver shows de hologramas para perfeccionar esta técnica. En un momento también terminé viendo hasta para importar casas. La vida me dio un golpe fuerte, pero todo pasa y se aprende un montón de esas cosas”, sostuvo.

Finalmente, el actor y productor contó que las cosas han mejorado en su entorno personal, familiar y laboral. “Creo que hoy estoy en un muy buen presente donde me tocó aprender de cosas duras, que por suerte ya se están solucionando. Como dicen, todo pasa, lo bueno y lo malo también, así que nada, hay que fluir nomás”, concluyó.

