Espectáculos

Julián Zucchi se reencuentra en vivo con Priscila Mateo tras meses de su separación y pide disculpas: "No me supe comportar"

El actor Julián Zucchi no ocultó su nerviosismo al estar junto a Priscila Mateo en un set. Por su parte, la reportera sorprendió al declarar sobre una posible reconciliación: "No sé qué pueda pasar más adelante".

Julián Zucchi se presentó en 'Estás en todas', programa donde actualmente trabaja su expareja Priscila Mateo.
Julián Zucchi se presentó en 'Estás en todas', programa donde actualmente trabaja su expareja Priscila Mateo. | Foto: composición LR/América TV

Julián Zucchi y Priscila Mateo se volvieron a ver las caras tras meses de su ruptura, y esta vez en un set de televisión en vivo. La escena tuvo lugar en 'Estás en todas', programa de América TV al que la reportera se unió en agosto de este año después de renunciar a 'Magaly TV, al firme'.

En el espacio conducido por Natalie Vértiz y 'Choca' Mandros, el actor argentino aprovechó la oportunidad para hacer un mea culpa ante su expareja, quien sorprendió al contestar si existía la posibilidad de una reconciliación.

Julián Zucchi se reencuentra con Priscila Mateo: "No me supe comportar"

"Se habló mucho de nosotros, mucho más de lo que nosotros hablamos, y se hizo mucha historia. No fue justo para ella", señaló Julián. El productor hizo referencia a los comentarios que recibieron durante su relación, muchos de los cuales eran críticas. Aunque no mencionó nombres, durante ese período, una de las figuras que hablaba de la pareja era Magaly, para quien Priscila trabajó hasta que decidió renunciar, alegando no sentirse cómoda con el ambiente laboral de 'Magaly TV, la firme'.

En esa línea, Zucchi agregó en tono introspectivo: "Yo ya le pedí disculpas. No me supe comportar, declarar. La vida se puso tormentosa, no la supe manejar. Luego opté por no hablar. Yo no hablo de nada", añadió.

PUEDES VER: Melissa Klug hace llorar a Samahara Lobatón con emotivo mensaje tras separación de Bryan Torres: Quise que no repitieras patrones que yo viví

lr.pe

Priscila Mateo no descarta reconciliación con Julián Zucchi: "No sé qué pueda pasar más adelante"

Priscila Mateo y Julián Zucchi también abordaron si podría haber una reconciliación a futuro. Mientras que el actor precisó que esa era una decisión de dos personas y no dudó en destacar los logros recientes de su expareja, la reportera sorprendió al dejar abierta una posibilidad. "Creo que ambos estamos resolviendo muchas cosas de manera interna, tanto él como yo, y siento que por ese camino vamos bien. De hecho, como les decía, conversamos y todo, pero hasta ahí. No sé qué pueda pasar más adelante", expresó, sin descartar por completo la idea.

Tras ello, la comunicadora provocó curiosidad en la modelo Natalie Vértiz, quien le consultó si se encontraba nerviosa. Ante la pregunta, Mateo lo negó rotundamente, pero su expareja dejó entrever que él sí tenía emociones encontradas al tratarse de una ocasión especial. "¿Cómo no vamos a estar nerviosos si nunca estuvimos en un set de televisión, ni en el momento en que estuvimos juntos?", manifestó.

