Flor Pucarina volvió a los escenarios con un show histórico en el Parque de la Exposición

Flor Pucarina falleció el 7 de octubre de 1987 a los 52 años a causa de una insuficiencia renal. Foto: Composición LR/TikTok.

Flor Pucarina regresó a los escenarios gracias a la inteligencia artificial, marcando un show histórico en el parque de la exposición. El espectáculo congregó a más de cuatro mil personas y dejó en claro que la vigencia de la cantante folclórica, quien habría cumplido 90 años en 2025, sigue más vivo que nunca.

Los asistentes corearon las canciones de la ‘Faraona de la canción huanca’, en un homenaje que, gracias a la tecnología, estuvo a la altura de su trayectoria artística. El show fue producido y dirigido por el actor argentino Julián Zucchi, quien además anunció el retorno del cantante Picaflor de los Andes a los escenarios mediante IA, a 50 años de su fallecimiento.

Julián Zucchi admite lo complicado que fue traer nuevamente a Flor Pucarina con IA

Julián Zucchi reveló que el proceso para llevar nuevamente a los escenarios a Flor Pucarina mediante IA fue complejo, aunque altamente satisfactorio.

“La inteligencia artificial es una herramienta poderosa, pero también un gran reto. No se trata solo de tecnología, sino de hacerlo con respeto, con emoción y con responsabilidad. Ha sido un proceso complejo, innovador y muy exigente, pero creemos que valía la pena asumir ese desafío para devolverle al público voces que forman parte de nuestra historia musical”, señaló el actor argentino.

Además, Zucchi contó haberse sorprendido por lo que Flor Pucarina representa para la cultura peruana y por la gran convocatoria que sigue generando, incluso décadas después de su partida.

“Creo que Flor Pucarina me eligió y el destino quiso que yo sea el encargado de traerla de vuelta. Estoy muy orgulloso y muy feliz de ser responsable de que una artista que representa una parte tan grande de la cultura musical peruana hoy haga que un complejo tan grande cante nuevamente sus canciones. Ver lo que la gente vive con este show es increíble, no lo podemos creer, es emoción pura”, explicó.

Cabe recordar que la cantante, nacida en Pucará (a 13 KM de la ciudad de Huancayo), falleció el 7 de octubre de 1987 a los 52 años a causa de una insuficiencia renal. Su nombre real era Paula Efegenia Leonor Chávez Rojas.

Julián Zucchi anuncia el regreso de Picaflor de los Andes

Julián Zucchi repetirá la experiencia realizada con Flor Pucarina y anunció durante el concierto que traerá de regreso a Picaflor de los Andes este 17 de mayo, otro de los grandes exponentes de la música vernacular en Huancayo, quien falleció hace 50 años.

“Picaflor también me eligió. Este 17 de mayo, Picaflor de los Andes volverá al escenario en el Complejo Santa Rosa, el lugar donde todo nació. Es muy romántico, somos muy románticos en la producción, y queríamos que él regrese justamente al espacio del que partió. Estamos profundamente agradecidos con la familia de Flor y con la familia de Picaflor por confiar en nosotros y creer que somos los indicados para lograr algo tan importante”, finalizó el argentino.