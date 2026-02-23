HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Espectáculos

Maricielo Effio pide apoyo en redes para regresar a la TV tras revelarse su nuevo trabajo en Estados Unidos: "Jurado en 'Yo soy'"

La actriz peruana generó revuelo en redes tras mostrar su actual vida laboral fuera del país y aprovechar para pedir apoyo para volver a la TV como jurado en 'Yo soy'.

Maricielo Effio expresa su deseo de volver a la televisión peruana. Foto: composición LR/Instagram
Maricielo Effio expresa su deseo de volver a la televisión peruana. Foto: composición LR/Instagram

La actriz y bailarina Maricielo Effio sorprendió a sus seguidores al pedir ayuda en redes sociales para volver a la televisión peruana como jurado del programa 'Yo soy', luego de que se viralizara un video suyo en el que muestra parte de su vida laboral actual en Estados Unidos. La artista reaccionó a los comentarios de sus fans y lanzó una campaña digital para impulsar su retorno a la pantalla chica.

“Me encantaría estar ahí, hagamos un hashtag ‘¡Maricielo Jurado, sí en 'Yo soy'!”, escribió la exactriz de 'De vuelta al barrio', quien agradeció el apoyo inmediato del público y confesó que su etapa fuera del país no ha sido sencilla, pese a su trayectoria artística.

Comentarios de apoyo a Maricielo Effio. Foto: TikTok

Comentarios de apoyo a Maricielo Effio. Foto: TikTok

PUEDES VER: Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: 'Es la primera vez que lo digo'

lr.pe

Maricielo Effio pide apoyo a sus seguidores para volver a la TV como jurado en 'Yo soy'

El reciente de la bailarina profesional y ereina de belleza generó reacciones entre usuarios que le pidieron regresar a la televisión. Maricielo Effio se encuentra radicada en Miami desde hace dos años, ciudad a la que se mudó en busca de nuevas oportunidades profesionales y donde además fundó su propia escuela de talentos.

En los comentarios, varios seguidores destacaron su experiencia y trayectoria artística. Uno de ellos escribió: “Sería una buena jurado en ‘Yo soy’… no tenía el gusto de conocerte, pero sé de tu profesionalismo”. Ante ello, la actriz respondió motivando a sus seguidores a expandir la propuesta con un hashtag en TikTok. La actriz se mostró emocionada por el respaldo y agradeció públicamente: “Ay Dios, qué hermosa, gracias, gracias que esto crece”.

Además, confesó que extraña su carrera artística y que le gustaría retomarla si surgiera la oportunidad. “Amaría regresar a hacer mi carrera, pero no me llaman de allá”, escribió en respuesta a un seguidor que le deseó mejores tiempos. Incluso expresó con sinceridad su sentir: “Dios te escuche de verdad, sufro demasiado aquí”.

PUEDES VER: Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes criticas por su rating

lr.pe

¿Qué trabajo tiene Maricielo Effio en Estados Unidos tras dejar la TV?

La actriz de 50 años compartió un video bailando con el uniforme del que sería uno de sus empleos en estados Unidos al ritmo de la canción 'Gloria' de Gloria Trevi. La publicación incluía la frase: “¿Cómo hago para trabajar sin bailar?”, lo que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Aunque Maricielo Effio no precisó su puesto exacto, usuarios identificaron el uniforme como similar al utilizado en áreas de housekeeping de hoteles o en labores de busser en restaurantes. La propia artista reconoció que su realidad fuera de Perú es distinta a la que tenía en televisión: “Trabajo en la tele si hay, pero en Perú; aquí soy una persona más como cualquiera”.

Notas relacionadas
Josi Martínez condena agresión de tiktoker Valentino Palacios a una joven: "Como hombre, jamás golpearía a una mujer"

Josi Martínez condena agresión de tiktoker Valentino Palacios a una joven: "Como hombre, jamás golpearía a una mujer"

LEER MÁS
Melcochita responde a Monserrat Seminario por acusarlo de no querer hacerse cargo de sus 3 hijas: "No van a estar desamparadas"

Melcochita responde a Monserrat Seminario por acusarlo de no querer hacerse cargo de sus 3 hijas: "No van a estar desamparadas"

LEER MÁS
Melcochita reafirma su intención de divorciarse de Monserrat Seminario: "En vez de hacerme mal, me ha hecho un bien"

Melcochita reafirma su intención de divorciarse de Monserrat Seminario: "En vez de hacerme mal, me ha hecho un bien"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

LEER MÁS
Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes criticas por su rating

Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes criticas por su rating

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Maricielo Effio pide apoyo en redes para regresar a la TV tras revelarse su nuevo trabajo en Estados Unidos: "Jurado en 'Yo soy'"

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

Espectáculos

Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes criticas por su rating

Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

Esta seria la cantante colombiana nominada a los Latín Grammy que estaría saliendo con Nicole Zignago

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Wolfgang Grozo: ¿quién es el candidato de Integridad Democrática que empieza a subir en las encuestas?

Encuestas presidenciales 2026: Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025