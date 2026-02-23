La actriz y bailarina Maricielo Effio sorprendió a sus seguidores al pedir ayuda en redes sociales para volver a la televisión peruana como jurado del programa 'Yo soy', luego de que se viralizara un video suyo en el que muestra parte de su vida laboral actual en Estados Unidos. La artista reaccionó a los comentarios de sus fans y lanzó una campaña digital para impulsar su retorno a la pantalla chica.

“Me encantaría estar ahí, hagamos un hashtag ‘¡Maricielo Jurado, sí en 'Yo soy'!”, escribió la exactriz de 'De vuelta al barrio', quien agradeció el apoyo inmediato del público y confesó que su etapa fuera del país no ha sido sencilla, pese a su trayectoria artística.

El reciente de la bailarina profesional y ereina de belleza generó reacciones entre usuarios que le pidieron regresar a la televisión. Maricielo Effio se encuentra radicada en Miami desde hace dos años, ciudad a la que se mudó en busca de nuevas oportunidades profesionales y donde además fundó su propia escuela de talentos.

En los comentarios, varios seguidores destacaron su experiencia y trayectoria artística. Uno de ellos escribió: “Sería una buena jurado en ‘Yo soy’… no tenía el gusto de conocerte, pero sé de tu profesionalismo”. Ante ello, la actriz respondió motivando a sus seguidores a expandir la propuesta con un hashtag en TikTok. La actriz se mostró emocionada por el respaldo y agradeció públicamente: “Ay Dios, qué hermosa, gracias, gracias que esto crece”.

Además, confesó que extraña su carrera artística y que le gustaría retomarla si surgiera la oportunidad. “Amaría regresar a hacer mi carrera, pero no me llaman de allá”, escribió en respuesta a un seguidor que le deseó mejores tiempos. Incluso expresó con sinceridad su sentir: “Dios te escuche de verdad, sufro demasiado aquí”.

¿Qué trabajo tiene Maricielo Effio en Estados Unidos tras dejar la TV?

La actriz de 50 años compartió un video bailando con el uniforme del que sería uno de sus empleos en estados Unidos al ritmo de la canción 'Gloria' de Gloria Trevi. La publicación incluía la frase: “¿Cómo hago para trabajar sin bailar?”, lo que despertó curiosidad entre sus seguidores.

Aunque Maricielo Effio no precisó su puesto exacto, usuarios identificaron el uniforme como similar al utilizado en áreas de housekeeping de hoteles o en labores de busser en restaurantes. La propia artista reconoció que su realidad fuera de Perú es distinta a la que tenía en televisión: “Trabajo en la tele si hay, pero en Perú; aquí soy una persona más como cualquiera”.