El pasado 14 de diciembre, Julián Zucchi presentó ‘Flor Pucarina vuelve’, el espectáculo con el que trajo a los escenarios a la ‘Faraona del Cantar Huanca’ gracias a la inteligencia artificial. El evento fue un éxito total por la cantidad de público y por las emociones que despertó, pero muchos se quedaron con las ganas de asistir. Ante los pedidos de que se repita el show, el argentino, director del proyecto, anunció que el homenaje se hará este domingo 8 de febrero en el anfiteatro del Parque de la Exposición.

A diferencia del espectáculo anterior, en el Complejo Santa Rosa (Santa Anita), en esta oportunidad se contará con la presencia de Yarita Lizeth, quien interpretará sus mejores éxitos. Se espera que la cantante de Juliaca tenga alguna intervención especial con la música de Flor Pucarina en este concierto homenaje que sigue conquistando al público y que une a varias generaciones. Las entradas están a la venta en Vaope desde S/87.9.

TE RECOMENDAMOS MAGIA NEGRA: ¿SE PUEDE ENFERMAR O DAÑAR A UNA PERSONA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Rendirán homenaje a Flor Pucarina en el Parque de la Exposición



El homenaje a Flor Pucarina vuelve a Lima este 8 de febrero en el Parque de la Exposición, en un espectáculo que combina inteligencia artificial, orquesta en vivo y una cuidada puesta en escena inédita, logrando reunir a públicos de distintas generaciones en torno al legado de la ‘Faraona del Cantar Huanca’.

El espectáculo, que cuenta con mayor despliegue técnico y nuevos bloques artísticos, permitirá nuevamente que la voz y la imagen de la ‘Faraona del Cantar Huanca’ regresen al escenario en un formato nunca antes visto en el país. La propuesta ha sido celebrada por el público por su carácter innovador, su profundidad emocional y el respeto con el que revive el legado de una de las artistas más queridas de la música andina.

Julián Zucchi feliz por su homenaje a Flor Pucarina



Para Julián Zucchi, productor y director del homenaje, el crecimiento del show responde a la conexión genuina que ha logrado con la audiencia. “Ahora es un show más grande. Estoy estrenando bloques nuevos, renovando partes del espectáculo y sumando más técnica. Hemos pisado distintos escenarios, con públicos diferentes, y la respuesta ha sido siempre emocionante. Es un show que está aprobado por la gente y que apuesta por algo nuevo, por algo diferente”, señaló.



Zucchi también destacó que el proyecto ya ha recorrido diversas ciudades de Perú y que la demanda sigue creciendo, ya que el show ya tiene fechas confirmadas en Europa. “Es una locura pensar que una artista que partió hace 38 años hoy está recorriendo casi todo el Perú con este homenaje”, agregó.

