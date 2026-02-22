José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría
Según informó un reportaje de Panorama, el hecho se produjo en junio del 2005 cuando Balcázar postulaba a una plaza para convertirse en juez supremo titular en el Consejo Nacional de la Magistratura.
- Fiscal sorprende a minera operando sin autorización en terreno del Estado
- Gobierno de José Balcázar no amplía estado de emergencia en Lima y Callao: medida venció el 19 de febrero
José Balcázar plagió la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría
De acuerdo con un reportaje de Panorama, José Balcázar habría plagiado la tesis de su propio hijo para publicarla como un libro de su autoría en junio del 2005.