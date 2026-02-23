HOYSuscripcion LR Focus

Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Familia de joven agredida por Valentino asegura que la madre del tiktoker les dijo que no cubrirán todos los gastos

"Somos humildes", fue la explicación que habría dado la madre del tiktoker Valentino Palacios a la familia de la joven que fue agredida por su hijo para no cubrir la totalidad de los gastos.

Valentino es acusado de agredir a una joven en discoteca de Ventanilla. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube
Valentino es acusado de agredir a una joven en discoteca de Ventanilla. Foto: Composición LR/Captura/TikTok/YouTube

El nombre de Valentino volvió a generar controversia luego de que la familia de joven agredida por Valentino revelara detalles de una conversación con la madre del tiktoker, en la que —según su versión— ella habría indicado que no podrán asumir la totalidad de los gastos médicos derivados de la agresión ocurrida el 14 de febrero en los exteriores de una discoteca en Ventanilla.

El caso salió a la luz tras difundirse imágenes de cámaras de seguridad que contradicen la versión inicial del creador de contenido, quien sostuvo que actuó en defensa de su hermano ante una supuesta amenaza. Sin embargo, los familiares de la víctima afirman que los registros audiovisuales evidencian que el integrante de 'Esto es guerra' se acercó directamente a la joven, quien terminó hospitalizada y deberá someterse a una intervención quirúrgica.

PUEDES VER: Josi Martínez condena agresión de tiktoker Valentino Palacios a una joven: 'Como hombre, jamás golpearía a una mujer'

lr.pe

Madre de Valentino habría asegurado que no cubriría todos los gastos de la joven agredida por su hijo

De acuerdo con el testimonio brindado en el programa digital 'Q' Bochinche', la familia de joven agredida por Valentino sostuvo que la madre del influencer reconoció estar al tanto de lo ocurrido, pero habría señalado limitaciones económicas para asumir todos los costos médicos.

“Él sabe, su mamá también sabe. Tenemos conocimiento de que la mamá indica que, después de su operación, se va a hacer responsable”, declaró la cuñada de la víctima. No obstante, añadió que la madre de Valentino habría precisado que no pueden cubrir la totalidad de los gastos porque “también son personas humildes” y no cuentan con seguro médico.

La familia también negó que el negocio del joven —una cevichería— esté paralizado, como se habría mencionado, y aseguró que continúan desarrollando su vida con normalidad. Además, recalcaron que hasta el momento no se ha concretado un apoyo económico directo para la atención médica de la agraviada.

PUEDES VER: Tiktoker Valentino Palacios abandona podcast en vivo tras denuncia por agresión en Ventanilla

lr.pe

Valentino no se estaría haciendo cargo de joven que agredió

Asimismo, indicaron que los exámenes practicados a Valentino no evidenciaron lesiones de consideración, más allá de daños en las uñas, descartando así que haya sido víctima de una agresión física como inicialmente sostuvo en redes sociales.

En paralelo, la familia de la joven cuestionó que el creador de contenido continúe realizando transmisiones en vivo y publicaciones en sus plataformas digitales mientras la afectada permanece en proceso de recuperación. “Fuera de lo económico queremos que esté presente desde el día uno”, expresaron durante la entrevista.

También señalaron que en un 'live” el influencer habría mencionado que la joven fue golpeada por otras personas, pero —según su versión— omitió reconocer su propia intervención en los hechos. La familia de joven agredida por Valentino sostiene que él terminó admitiendo que empujó a la víctima, lo que derivó en su hospitalización.

