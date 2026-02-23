HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes criticas por su rating

La conductora reveló el ajuste en el horario de 'Magaly TV, la firme' dentro de ATV tras cuestionamientos por su rating y luego de la reprogramación del espacio de Miguel Arce y Suheyn Cipriani.

Magaly Medina tendrá nuevo horario en ATV. Foto: composición LR/Instagram
Magaly Medina tendrá nuevo horario en ATV. Foto: composición LR/Instagram

La conductora Magaly Medina anunció que su programa cambiará de horario en ATV luego de cuestionamientos por sus cifras de audiencia. La popular 'Urraca' compartió en sus historias de Instagram la promoción oficial que confirma la modificación de 'Magaly TV, la firme' luego de la reprogramación del espacio de Miguel Arce y Suheyn Cipriani.

“Desde este lunes 'Magaly TV, la firme' 9:00 de la noche, inmediatamente después de 'Ocurre ahora'”, señala el video difundido por la conductora de 62 años, quien en semanas recientes respondió a quienes especulaban sobre su desempeño televisivo y defendió su programa en el canal.

Magaly Medina llama 'cómplice' a Marisel Linares por ocultar que su hijastro conducía el auto que atropelló a Lizeth Marzano

lr.pe

Magaly Medina comparte cambio en horario de su programa en ATV

El espacio 'Magaly TV, la firme' antes iniciaba a las 9:45 p. m., pero ahora comenzará a las 9:30 p. m., un ajuste leve que coincide con cambios internos en la programación. La conductora explicó previamente que el rendimiento de su rating dependía en parte del “buen colchón” que recibía del programa que se emitía antes que el suyo.

En ese contexto, el creador de contenido Ric La Torre difundió en TikTok una captura de una página especializada en medición televisiva, en el que se mostraba que el programa de Magaly inició su emisión del viernes 20 de febrero con apenas 1 punto de rating durante algunos minutos, en el que adoptó un formato distinto al que sus televidentes estaban acostumbrados.

Magaly Medina responde a Andrea Llosa por minimizar su rating y expone sus cifras: 'No hay que engañar'

lr.pe

Programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani tras reclamos de Magaly Medina

El ajuste horario ocurre luego de que el espacio 'Esto sí es amor', conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, fuera trasladado a la franja de la tarde tras no lograr los resultados esperados desde su estreno. Tras ese cambio, el programa de la 'Urraca' pasará a emitirse después de 'Ocurre ahora', conducido por Mávila Huertas.

En su momento, la conductora respondió a quienes auguraban su salida de la pantalla chica y lanzó un mensaje directo: “Aquellos que proclaman mi desaparición de la tele, acá estoy enterita. Todos anunciando ‘Magaly ya desapareció’, no. Lo que ha desaparecido es el programa que me antecede”, sostuvo.

Asimismo, dejó clara su incomodidad por la falta de respaldo que percibía dentro del canal y remarcó su exigencia profesional: “Yo soy ambiciosa. A mí me gusta ganar; no me gusta quedarme en la mediocridad. Si no tengo el apoyo de quienes deben apoyarme, sí me molesto”.

Magaly Medina llama "cómplice" a Marisel Linares por ocultar que su hijastro conducía el auto que atropelló a Lizeth Marzano

Magaly Medina llama “cómplice” a Marisel Linares por ocultar que su hijastro conducía el auto que atropelló a Lizeth Marzano

Eric Jurgensen, gerente de Latina, defiende a 'Yo Soy' y asegura que supera en rating a Magaly: "Estamos muy contentos"

Eric Jurgensen, gerente de Latina, defiende a 'Yo Soy' y asegura que supera en rating a Magaly: “Estamos muy contentos”

Magaly Medina sorprende al incluir karaoke con personajes de Chollywood en su programa: "Esto es lo que tenemos, no hay más"

Magaly Medina sorprende al incluir karaoke con personajes de Chollywood en su programa: "Esto es lo que tenemos, no hay más"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

