Magaly Medina confirma nuevo horario para su programa en ATV tras fuertes criticas por su rating

La conductora Magaly Medina anunció que su programa cambiará de horario en ATV luego de cuestionamientos por sus cifras de audiencia. La popular 'Urraca' compartió en sus historias de Instagram la promoción oficial que confirma la modificación de 'Magaly TV, la firme' luego de la reprogramación del espacio de Miguel Arce y Suheyn Cipriani.

“Desde este lunes 'Magaly TV, la firme' 9:00 de la noche, inmediatamente después de 'Ocurre ahora'”, señala el video difundido por la conductora de 62 años, quien en semanas recientes respondió a quienes especulaban sobre su desempeño televisivo y defendió su programa en el canal.

Magaly Medina comparte cambio en horario de su programa en ATV

El espacio 'Magaly TV, la firme' antes iniciaba a las 9:45 p. m., pero ahora comenzará a las 9:30 p. m., un ajuste leve que coincide con cambios internos en la programación. La conductora explicó previamente que el rendimiento de su rating dependía en parte del “buen colchón” que recibía del programa que se emitía antes que el suyo.

En ese contexto, el creador de contenido Ric La Torre difundió en TikTok una captura de una página especializada en medición televisiva, en el que se mostraba que el programa de Magaly inició su emisión del viernes 20 de febrero con apenas 1 punto de rating durante algunos minutos, en el que adoptó un formato distinto al que sus televidentes estaban acostumbrados.

Programa de Miguel Arce y Suheyn Cipriani tras reclamos de Magaly Medina

El ajuste horario ocurre luego de que el espacio 'Esto sí es amor', conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, fuera trasladado a la franja de la tarde tras no lograr los resultados esperados desde su estreno. Tras ese cambio, el programa de la 'Urraca' pasará a emitirse después de 'Ocurre ahora', conducido por Mávila Huertas.

En su momento, la conductora respondió a quienes auguraban su salida de la pantalla chica y lanzó un mensaje directo: “Aquellos que proclaman mi desaparición de la tele, acá estoy enterita. Todos anunciando ‘Magaly ya desapareció’, no. Lo que ha desaparecido es el programa que me antecede”, sostuvo.

Asimismo, dejó clara su incomodidad por la falta de respaldo que percibía dentro del canal y remarcó su exigencia profesional: “Yo soy ambiciosa. A mí me gusta ganar; no me gusta quedarme en la mediocridad. Si no tengo el apoyo de quienes deben apoyarme, sí me molesto”.