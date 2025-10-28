HOYSuscripcion LR Focus

Novio de Yiddá Eslava habla por primera vez sobre su relación con la actriz y expresa su orgullo por ella: "Siempre la apoyo"

El fotógrafo Ángel Fernández expresó lo orgulloso que se siente de Yiddá Eslava y aclaró si se casará con ella tras dos años de relación.

Yiddá Eslava y su novio llevan dos años de relación. Foto: composición LR/América TV
Yiddá Eslava y su novio llevan dos años de relación. Foto: composición LR/América TV

La actriz Yiddá Eslava disfruta de un grato momento en su vida profesional como en el personal. La exchica reality asistió a la avant premiere de su nueva película 'La habitación negra', cinta en la que participa como productora principal. Durante el evento, estuvo acompañada de su pareja, el fotógrafo Ángel Fernández, quien habló por primera vez ante cámaras sobre su relación con la artista y no dudó en expresar lo orgulloso que se siente de ella.

La pareja, que lleva dos años de relación, se mostró muy unida durante la presentación. En sus declaraciones, ambos dejaron ver la madurez y el respeto mutuo que los une. La expareja de Julián Zucchi, quien confirmó su romance con Fernández en diciembre de 2024, resaltó que uno de los pilares de su relación es la comprensión y la confianza, especialmente al compartir responsabilidades como padres.

Novio de Yiddá Eslava muestra su orgullo por la actriz tras 2 años de relación

El fotógrafo Ángel Fernández no ocultó su admiración por la actriz, a quien acompaña y apoya en cada uno de sus proyectos. “Siempre la apoyo. Yo estoy orgulloso de ella y ahorita más que nunca”, comentó ante las cámaras de 'América Espectáculos' durante la alfombra roja de la película que se estrenará el 30 de octubre.

Por su parte, Yiddá Eslava destacó el respeto y la madurez que ambos han cultivado en su relación. “Es difícil encontrar una persona que respete tus tiempos, especialmente cuando tienes hijos. Él también es papá de una niña hermosa, Ariana, y hemos logrado encontrar ese respeto mutuo. Además, no es celoso, no soy celosa, nadie joroba a nadie. Cuando nos encontramos, vimos nuestro amor de enamorados y creo que eso es algo bonito”, expresó la actriz con sinceridad.

Yiddá Eslava y su novio Ángel Fernández aclaran si tienen planes de matrimonio

Durante la misma entrevista, la pareja fue consultada sobre la posibilidad de casarse en el futuro, a lo que respondieron con total naturalidad. Ángel Fernández aclaró que, por ahora, no tienen planes de boda, ya que prefieren disfrutar de su relación sin presiones. Yiddá Eslava coincidió con él y añadió entre risas: “Nos estamos dejando llevar y creo que hasta ahora vamos bien... ya vamos a cumplir dos años cuando no nos daban ni una semana”.

Ambos enfatizaron que su relación se basa en la libertad, la comunicación y el respeto. La actriz peruana atraviesa una etapa de plenitud personal y profesional, mientras su pareja la acompaña en cada paso, mostrándose orgulloso del camino que han construido juntos.

