HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     EN VIVO | 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
Política

Debate presidencial 2026 se realizará en 6 fechas entre marzo y abril: ¿cómo será el formato?

Jurado Nacional de Elecciones anunció que debate presidencial se realizará en 2 jornadas: primera ronda del 23 al 25 de marzo y segunda del 30 de marzo al 1 de abril.

El debate presidencial 2026 iniciará en marzo en el Centro de Convenciones de Lima.
El debate presidencial 2026 iniciará en marzo en el Centro de Convenciones de Lima. | Foto: JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer las fechas oficiales para el debate presidencial 2026. De acuerdo al presidente del JNE, Roberto Burneo, el proceso contará con dos jornadas de 6 fechas entre marzo y abril y tendrá 12 candidatos diarios para formar cuatro bloques con grupos de tres personas.

Únete a nuestro canal de política y economía

El titular del JNE reveló que la primera jornada del primer debate presidencial 2026 serán el 23, 24 y 25 de marzo. Mientras que la segunda se realizará el 30, 31 de marzo y 1 de abril. El orden de intervención se definirá por sorteo y se realizará el Centro de Convenciones de Lima.

TE RECOMENDAMOS

¿NUEVO PRESIDENTE HASTA EL 28? Y LA GRAN BRONCA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Cuándo y a qué hora son las Elecciones Generales Perú 2026: revisa la guía completa

lr.pe

¿Cómo será el formato del debate presidencial 2026?

Durante las tres primeras fechas en marzo, los temas que se llevarán a cabo serán seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; integridad pública y lucha contra la corrupción. Mientras que la segunda jornada se tocarán los puntos relacionados al empleo, desarrollo y emprendimiento; educación, innovación y tecnología.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

La dinámica del debate presidencial se dividirá en cuatro bloques y será transmitido por el canal oficial de JNE TV a partir de las 8:00 p. m.

  • Bloque 1: los candidatos presentarán sus propuestas en una intervención de 1 minuto, seguida de 2 minutos y medio destinados a réplicas, comentarios y preguntas.
  • Bloque 2: será el turno de la participación ciudadana. Los candidatos responderán a diversas preguntas de distintas regiones del país. Tendrán 1 minuto y 30 segundos para responder.
  • Bloque 3: se tocará un eje temático de prioridad para el país y contarán con 1 minuto para realizar su exposición y 2 minutos y medio para responder a las preguntas.
  • Bloque 4: en la etapa final, los candidatos tendrán 1 minuto para dar su mensaje final al país.

Los moderadores serán:

  • Primera jornada: Claudia Chiroque y Fernando Carvallo.
  • Segunda jornada: Tatiana Alemán y Pedro Tenorio.
Notas relacionadas
Debate presidencial en Bolivia hoy 12 de agosto: candidatos confirmados por TSE, hora, dónde se transmite y más desde El Alto

Debate presidencial en Bolivia hoy 12 de agosto: candidatos confirmados por TSE, hora, dónde se transmite y más desde El Alto

LEER MÁS
Kamala Harris desafía a Donald Trump con otro debate presidencial tras aceptar invitación de CNN: "Lista para volver"

Kamala Harris desafía a Donald Trump con otro debate presidencial tras aceptar invitación de CNN: "Lista para volver"

LEER MÁS
El debate impulsa a Kamala Harris

El debate impulsa a Kamala Harris

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

LEER MÁS
RMP cuestiona a Balcázar y Hernando de Soto: “Estos dos señores de 84 y 83 años están fuera de la realidad”

RMP cuestiona a Balcázar y Hernando de Soto: “Estos dos señores de 84 y 83 años están fuera de la realidad”

LEER MÁS
Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

Rafael López Aliaga se estanca en 14.6% y crece el electorado que elige candidato

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Tiktoker Valentino Palacios abandona podcast en vivo tras denuncia por agresión en Ventanilla

BTS concierto en cines Perú 2026: preventa de boletos Cineplanet y Cinemark para el inicio de su tour en Corea y Japón

Robbie Williams en Lima: fecha, boletos, lugar y todo sobre su primer concierto en Perú del cantante británico

Política

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

José María Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

¿Se puedo votar con DNI vencido en las Elecciones 2026? Mira lo que dice la ONPE

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

José María Balcázar señala en vivo desconocer la situación en Arequipa por lluvias: "Recién me entero por ustedes"

¿Se puedo votar con DNI vencido en las Elecciones 2026? Mira lo que dice la ONPE

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025