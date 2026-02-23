Debate presidencial 2026 se realizará en 6 fechas entre marzo y abril: ¿cómo será el formato?

El debate presidencial 2026 iniciará en marzo en el Centro de Convenciones de Lima. | Foto: JNE

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dio a conocer las fechas oficiales para el debate presidencial 2026. De acuerdo al presidente del JNE, Roberto Burneo, el proceso contará con dos jornadas de 6 fechas entre marzo y abril y tendrá 12 candidatos diarios para formar cuatro bloques con grupos de tres personas.

El titular del JNE reveló que la primera jornada del primer debate presidencial 2026 serán el 23, 24 y 25 de marzo. Mientras que la segunda se realizará el 30, 31 de marzo y 1 de abril. El orden de intervención se definirá por sorteo y se realizará el Centro de Convenciones de Lima.

¿Cómo será el formato del debate presidencial 2026?

Durante las tres primeras fechas en marzo, los temas que se llevarán a cabo serán seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad; integridad pública y lucha contra la corrupción. Mientras que la segunda jornada se tocarán los puntos relacionados al empleo, desarrollo y emprendimiento; educación, innovación y tecnología.

La dinámica del debate presidencial se dividirá en cuatro bloques y será transmitido por el canal oficial de JNE TV a partir de las 8:00 p. m.

Bloque 1: los candidatos presentarán sus propuestas en una intervención de 1 minuto, seguida de 2 minutos y medio destinados a réplicas, comentarios y preguntas.

Bloque 2: será el turno de la participación ciudadana. Los candidatos responderán a diversas preguntas de distintas regiones del país. Tendrán 1 minuto y 30 segundos para responder.

Bloque 3: se tocará un eje temático de prioridad para el país y contarán con 1 minuto para realizar su exposición y 2 minutos y medio para responder a las preguntas.

Bloque 4: en la etapa final, los candidatos tendrán 1 minuto para dar su mensaje final al país.

