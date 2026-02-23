Camiones en la Panamericana Sur: ¿qué rutas deben usar los vehículos pesados y en qué horarios para no ser multados?

Después de la "marcha blanca", se activarán sanciones en coordinación con la Policía Nacional del Perú. | Foto: Andina

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) inició un proceso de ordenamiento y fiscalización del transporte de carga pesada en la Panamericana Sur, medida que busca mejorar la fluidez vehicular en uno de los principales ejes viales de la capital. La disposición se aplica en el tramo comprendido entre la avenida El Derby y el puente Conchán.

La medida se da en el marco de la Ordenanza 2807 y el Reglamento Nacional de Tránsito, y contempla una etapa inicial educativa de 15 días calendario, denominada “marcha blanca”, que comenzó el sábado 21 de febrero. Posteriormente, se iniciarán las acciones de fiscalización y sanción en coordinación con la Policía Nacional del Perú.

¿Por qué los camiones solo podrán usar el carril derecho en la Panamericana Sur?

Según informó el gerente general de EMAPE, Edgar Lara, la Panamericana Sur registra actualmente un tránsito aproximado de 75.000 vehículos diarios, de los cuales cerca del 30 % corresponde a unidades de carga pesada. Esta cifra representa casi el doble del flujo registrado en el mismo periodo del año anterior, cuando circulaban entre 40.000 y 45.000 vehículos.

Ante este incremento, la MML dispuso que los camiones y vehículos de transporte de carga y mercancías deberán circular únicamente por el carril derecho y el carril contiguo más próximo en el tramo señalado. Queda prohibido que estas unidades utilicen el carril izquierdo, considerado de alta velocidad, debido a que su menor capacidad de aceleración y frenado puede generar congestión o riesgos ante averías en plena vía.

La supervisión se realiza mediante el uso de cinemómetros y personal desplegado en campo. Tras culminar la marcha blanca, se activarán las sanciones correspondientes, en coordinación con la Gerencia de Movilidad Urbana, la Gerencia de Seguridad Ciudadana, la Gerencia de Fiscalización y Control y la Policía Nacional.

¿Qué rutas alternativas y horarios deben considerar los transportistas?

La Ordenanza 2807 establece rutas alternas para el tránsito de sur a norte. A la altura del puente Conchán, los conductores podrán tomar el desvío hacia la Antigua Panamericana Sur y continuar por la avenida Pedro Miotta hasta el entorno del centro comercial Mall del Sur, para luego reincorporarse a la vía principal.

Además, la comuna recordó que todos los domingos, entre las 16:00 y las 20:00 horas, se aplica el cambio de sentido vehicular desde la playa Santa María hasta el intercambio vial Atocongo, ampliando de tres a cinco carriles el flujo en dirección sur-norte. Esta medida permite reducir el tiempo de viaje en ese tramo de aproximadamente una hora y treinta minutos a cerca de cuarenta y cinco minutos.

Como parte de las acciones complementarias, se realizan operativos de reordenamiento en los paraderos Benavides, Atocongo, Alipio Ponce y Mateo Pumacahua, donde se fiscaliza la circulación de unidades informales. Asimismo, se supervisa el uso adecuado de paraderos por parte de buses autorizados.

