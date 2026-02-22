Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar
La juramentación se realizará el próximo martes 24 de febrero. Balcázar y De Soto ya han tenido una reunión de trabajo para definir las primeras acciones de trabajo, informó Presidencia.
- Fiscal sorprende a minera operando sin autorización en terreno del Estado
- Gobierno de José Balcázar no amplía estado de emergencia en Lima y Callao: medida venció el 19 de febrero
Hernando de Soto sostuvo reunión con el presidente José María Balcázar. Foto: Presidencia.
El economista y excandidato presidencial Hernando de Soto es el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar. Así lo confirmó un comunicado de la Presidencia.