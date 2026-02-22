HOYSuscripcion LR Focus

Hernando de Soto será el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar

La juramentación se realizará el próximo martes 24 de febrero. Balcázar y De Soto ya han tenido una reunión de trabajo para definir las primeras acciones de trabajo, informó Presidencia.

Hernando de Soto sostuvo reunión con el presidente José María Balcázar. Foto: Presidencia.
Hernando de Soto sostuvo reunión con el presidente José María Balcázar. Foto: Presidencia.

El economista y excandidato presidencial Hernando de Soto es el nuevo primer ministro del Gobierno de José Balcázar. Así lo confirmó un comunicado de la Presidencia.

