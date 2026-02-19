HOYSuscripcion LR Focus

Balcázar, sus investigaciones y López Chau en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Nicola Porcella revela que cobrará fuerte suma de dinero por pelea en México y que comprará 2 nuevas propiedades: ''Pagan bien''

El exintegrante de EEG reveló que invertirá sus ganancias tras la contienda de boxeo en la compra de dos departamentos en México, con el objetivo de asegurar su estabilidad financiera en el extranjero.

Nicola Porcella revela sobre sus proyectos personales en México.
Nicola Porcella revela sobre sus proyectos personales en México. | Foto: composición LR/FB - Nicola Porcella/TVOAI News

El exchico reality Nicola Porcella volvió a convertirse en el centro de atención tras su regreso temporal al Perú. El también actor y modelo llegó para ofrecer detalles sobre la pelea de boxeo que disputará en México, así como sobre los departamentos que planea adquirir en el país norteamericano como parte de sus inversiones personales.

Durante una entrevista televisiva, el popular 'Novio de México' no solo se refirió a sus nuevos retos deportivos y empresariales, sino que también habló de su crecimiento personal y de los proyectos que consolida en el extranjero. El peruano destacó que esta nueva etapa representa una oportunidad para demostrar su evolución profesional y mantener el impulso que ha logrado fuera del país.

¿Qué dijo Nicola Porcella sobre la contienda de boxeo que sostendrá el 15 de marzo en México?

En medio de la conversación que sostuvo con el programa 'América Hoy', Porcella no evitó hablar del aspecto económico que cobrará en su próximo enfrentamiento en el cuadrilátero. Cuando fue consultado sobre la retribución que recibirá por participar en el evento, respondió sin rodeos: “Pagan bien, ¿qué te digo? Pagan bien”.

Además, explicó que atraviesa uno de sus momentos profesionales más favorables en México. En ese contexto, confesó que la pelea de boxeo programada para el próximo 15 de marzo forma parte de un espectáculo que combina deporte y entretenimiento, una propuesta que, según señaló, busca conectar con el público desde una puesta en escena distinta.

El exintegrante de EEG también indicó que continúa desarrollando contenidos para su plataforma digital y mantiene activa su participación en proyectos teatrales, lo que consolida una etapa de diversificación profesional en el mercado mexicano.

“Feliz, contento, viniendo a visitar a todos un ratito. Gracias a Dios, ahorita estoy con obra de teatro, estoy con el ‘Tenorio Cómico’, la pelea el 15 de marzo, estoy contento, ahorita con los proyectos personales que ha sido como el canal digital”, comentó.

La adquisición de dos departamentos en México

Por otro lado, sorprendió al revelar cuál será el destino del monto que percibirá tras la pelea de boxeo frente a Aldo de Nigris. Nicola Porcella aseguró que el dinero que cobre por ese combate será invertido íntegramente a la compra de propiedades en México. “Estoy comprando dos depas, imagínate con lo de la pelea, me pagaron muy bien”, afirmó con naturalidad.

Esta declaración no solo representa un desafío físico, sino también una oportunidad económica significativa para consolidar su estabilidad financiera en el extranjero.

