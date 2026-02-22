HOYSuscripcion LR Focus

Julio Velarde: "Hay que recordar que la autonomía del BCR no vino de la Constitución de 1993, sino de la de 1979"

El presidente del Banco Central de Reserva defendió el origen constitucional de la independencia de la autoridad monetaria y destacó que el Perú tiene el periodo de inflación más bajo en los últimos 150 años, en medio de un auspicioso contexto internacional que el próximo gobierno no debe perder.

Julio Velarde recordó que la autonomía del Banco Central de Reserva no depende de la voluntad del presidente, sino de la Constitución.
Julio Velarde recordó que la autonomía del Banco Central de Reserva no depende de la voluntad del presidente, sino de la Constitución. | Composición LR/Jazmin Ceras

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Julio Velarde, destacó que el país vive hoy uno de los momentos macroeconómicos más sólidos de las últimas décadas y advirtió que el principal reto del próximo gobierno, el cual nacerá de las urnas, será preservar esa dinámica favorable.

El jefe del ente emisor manifestó que el Perú es hoy el país de Sudamérica, incluyendo a México, con el período de inflación más largo de un dígito. El año pasado, los precios crecieron 1,5%, menor que el de potencias como Japón, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y la Unión Europea.

"El Banco Central, no yo, ha hecho una buena labor en los últimos años. Estamos disfrutando ahora el período de inflación más baja continua en los últimos 150 años", afirmó Velarde Flores en un evento donde el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) le rindió homenaje.

"Hemos conseguido niveles de inflación que tienen países desarrollados. Es el único país de la región que tiene tasas similares a países desarrollados tanto este año como el próximo", remarcó el banquero.

Con una inflación de 1,7%, Perú se mantiene cómodamente dentro del rango objetivo del BCRP (1%-3%).

Con una inflación de 1,7%, Perú se mantiene cómodamente dentro del rango objetivo del BCRP (1%-3%).

En cuanto a la evolución del tipo de cambio, indicó que el sol se ha fortalecido frente al dólar en casi 5%, mientras que en el mismo período, Brasil se depreció más de 150%, México más de 100%, Colombia 80% y Chile 60%.

"La comparación válida es que en estos 25 años nos hemos fortalecido. En los 25 años anteriores nos depreciamos 10.000 millones por ciento. Son números inimaginables", sostuvo.

Recordó que quienes no vivieron las décadas de los 70 y 80 difícilmente no pueden imaginarse tal situación. "No solo inflación, que es empobrecimiento, sino la caída de la economía. En los (años) 80 tuvimos caída del producto (bruto interno) en más de 10%. Estuvimos 36 años sin crecer. Fueron desastres económicos por el desmanejo macroeconómico", enfatizó.

Autonomía del BCRP viene de la Constitución de 1979

Velarde fue enfático en recordar el origen constitucional de la autonomía monetaria. "La autonomía (del BCRP) no depende de la voluntad del presidente, depende de la Constitución. Somos autónomos por la Constitución, y esa autonomía uno tiene que ejercerla", aseveró.

"Hay que recordar que la autonomía del Banco Central de Reserva no viene de la Constitución de 1993, sino viene de la de 1979", enfatizó. Dicha carta magna fue redactada por la Asamblea Constituyente y promulgada en el ocaso del régimen de Francisco Morales Bermudes y comenzó a regir con la restauración del orden democrático en 1980, bajo el gobierno de Fernando Belaúnde Terry

Sin embargo, contar con un marco legal no garantiza su aplicación. Para ello, evocó el periodo de hiperinflación que se vivió durante el primer gobierno de Alan García. "Tuvimos un Banco Central autónomo cuando hubo hiperhinflación porque si bien el Directorio era autónomo, no ejercía la autonomia, (sino que) respondía los dictados del gobierno y financiaba casi sin pudor al sector publico", enfatizó.

Colegio de Ingenieros del Perú reconoció a Julio Velarde Flores como una de las figuras más influyentes en la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la confianza internacional del país en los últimos 20 años. Foto: CIP

Colegio de Ingenieros del Perú reconoció a Julio Velarde Flores como una de las figuras más influyentes en la consolidación de la estabilidad macroeconómica y la confianza internacional del país en los últimos 20 años. Foto: CIP

El contexto externo juega para el Perú

Velarde sostuvo que el contexto externo juega a favor del país, debido a que no veía cifras tan optimistas desde hace más de 13 años, en parte por el repunte de los precios de los minerales como el cobre y el oro, que en un año, han registrado valores históricos, así como una inversión privada en 10%, cifra que no se veía desde el 2012, apalancada por la inversión minera. "Es un momento extraordinario", resumió Julio Velarde.

Según datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), basados en las cotizaciones de la London Bullion Market Association (LBMA), el oro inició enero de 2025 en US$ 2.621,40 por onza. Para diciembre de ese año, el metal precioso superó por primera vez el umbral de US$ 4.500, y al 18 de febrero de 2026 escaló hasta los US$ 4.978 por onza.

Precio del oro cerca de los US$.5000 la onza al 18 de febrero. Fuente: BCRP

Precio del oro cerca de los US$.5000 la onza al 18 de febrero. Fuente: BCRP

Entre enero de 2025 y febrero de 2026, el precio del oro aumentó en US$ 2.343,53, lo que representa un incremento aproximado de 89,4% en poco más de un año. Sin embargo, pese a ese rally histórico del metal en los mercados internacionales, la economía peruana cerró el 2025 con un magro crecimiento de 3,4%, incluso una tasa menor que la registrada en 2024 (3,5%).

Otro factor a considerar es el dinamismo exportador. "No solo commodities (materias primas). El Perú es el país de la región donde más han crecido las exportaciones no tradicionales el año pasado. Crecieron en volumen 15%", afirmó.

La economía peruana creció 3,4% al cierre del 2025, una tasa menor que hace un año.

La economía peruana creció 3,4% al cierre del 2025, una tasa menor que hace un año.

Velarde pide que el nuevo gobierno cuide el ciclo favorable de crecimiento

Con toda esta bonanza, el presidente del BCRP afirma que el reto es no ponerla en riesgo.

"Estamos entrando para el nuevo gobierno con un viento muy favorable que probablemente podría impulsar el crecimiento por varios años. Eso no puede perderse. No podemos arriesgar que estos vientos favorables que están impulsando la economía fuertemente puedan disiparse. Esa es la tarea del nuevo gobierno, que no se interrumpa esta dinámica favorable", concluyó.

