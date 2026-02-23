HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Flavia López se pone nerviosa al conocer a actor mexicano protagonista de 'Valentina Valiente': "Es muy guapo"

La exreina de belleza visitó el set de grabación de la nueva novela de Latina Televisión. Luego de que sus mejillas se tornaron rojas, los usuarios señalaron que Patricio Parodi estaría "llorando de impotencia" por la interacción entre la influencer y Rodrigo Brand.

Flavia López acudió al set de televisión de la nueva novela de Latina Televisión Foto: Composición LR
Flavia López acudió al set de televisión de la nueva novela de Latina Televisión Foto: Composición LR

El lunes 23 de febrero, Flavia López sorprendió a los cientos de seguidores del programa de streaming 'Sin más que decir' al mostrarse nerviosa frente a cámaras. Todo empezó cuando la exreina de belleza visitó las instalaciones de grabación de la novela 'Valentina Valiente', protagonizada por Mayra Goñi y Rodrigo Brand.

En el video se observa que, al momento de entrevistar al galán mexicano, las mejillas de la también influencer se tornan de un color rojizo como muestra de su nerviosismo. Brand explicaba su personaje cuando fue interrumpido por la risa de López. "Es muy guapo, me pone nerviosa", confesó la joven de 20 años.

PUEDES VER: Flavia López confronta a Magaly Medina por llamarla "mosca muerta" tras negar beso con Patricio Parodi: 'Yo no me hago la santa'

lr.pe

Flavia López luce nerviosa ante presencia de galán mexicano 

Tras la agitada reacción de Flavia López, sus compañeros le sugirieron que hablara frente a frente con Rodrigo Brand. Sin embargo, la influencer, gobernada por la emoción, optó por salir de escena y se colocó en medio de sus compañeros de set, como Daniela Dancourt, Josi Martínez e Israel Dreyfus. Fue este último quien le presentó al actor mexicano. 

Segundos después se observa que López y Brand intentan personificar una escena de la novela y acortan la distancia entre ambos poco a poco. Intercambian miradas y sonrisas hasta que José Martínez interrumpe la escena y revela que "ya se puso celosa".

PUEDES VER: Flavia López recuerda tenso episodio con Luciana Fuster por Patricio Parodi durante su paso por el Miss Grand International: 'Me pareció desatinado'

lr.pe

Usuarios en redes sociales reaccionan

¿Olvidó a Patricio Parodi? Unos de los primeros comentarios tras la escena vino de un usuario de redes sociales, quien preguntó si la Miss Grand Perú 2025 habría dejado en el pasado al chico reality, con quien se le ha vinculado desde el 2024. Por ejemplo, fueron captados al salir de una fiesta en Lurín. 

"Uy", "Yo soy ella" "También me pongo nerviosa con los guapos", "Patricio es el puente para que conozca al amor de su vida", "Patricio llora de impotencia", "En defensa de Flavia, está guapo" y "Patricio llora de impotencia", entre otros comentarios que dejaron los seguidores del streaming. 

