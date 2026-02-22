HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hermano de Lizeth Marzano denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento de Adrián Villar tras muerte de la deportista

La acusación del hermano de Lizeth Marzano se basa en que la periodista Marisel Linares, al reconocer que el vehículo estaba a su nombre, no reveló que el conductor era Adrián Villar, hijo de su pareja.

Adrián Villar es hijo del excamarógrafo de Latina y pareja de Marisel Linares, Rubén Villar.
Adrián Villar es hijo del excamarógrafo de Latina y pareja de Marisel Linares, Rubén Villar.

El caso de Lizeth Marzano continúa sumando nuevas aristas. Según reportes de la prensa peruana, el hermano de la deportista anunció que denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento. La noticia surge luego de que la figura de Willax TV no acudiera a una citación policial en el marco de las investigaciones por la muerte de la excampeona nacional de apnea y buceo libre.

Marzano, de 33 años, perdió la vida la madrugada del miércoles 18 de febrero tras ser atropellada en San Isidro. En un inicio se desconocía al responsable, pero más tarde se confirmó que el vehículo estaba registrado a nombre de Linares. La comunicadora reconoció ese dato, aunque negó haber tenido posesión del automóvil. Horas después, la PNP reveló que el conductor era Adrián Villar, hijo de la pareja de la periodista, lo que generó cuestionamientos sobre sus declaraciones.

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano



Anuncian denuncia contra periodista Marisel Linares por caso de Lizeth Marzano

Según Perú21, Gino Marzano, hermano de la deportista, anunció que denunciará a Marisel Linares por encubrimiento. La acusación se basa en que la periodista, al reconocer en un comunicado que el vehículo estaba a su nombre, no reveló que el conductor era Adrián Villar, hijo de Rubén Villar Froletz —ex camarógrafo de Latina y pareja de la comunicadora—.

Hasta ese momento, la Policía Nacional del Perú aún no había identificado al responsable del atropello. Para la familia, la omisión de Linares constituiría una maniobra que favoreció al joven de 21 años y retrasó la acción de la justicia.

Magaly Medina llama 'cómplice' a Marisel Linares tras supuesta participación de su hijastro en atropello de Lizeth Marzano



Hermano de Lizeth Marzano: "Lo que han hecho es dilatar el proceso"

El abogado de Adrián Villar sostuvo que, tras el atropello, el joven llegó a su casa en estado de shock y fue internado en una clínica privada, donde recibió atención y pasó un dosaje etílico. No se reveló el nombre del centro médico ni los resultados de la prueba. Además, la defensa alegó que Villar no se presentó ante la justicia de inmediato debido a su condición de salud.

Sin embargo, una fuente de Perú 21 indicó que, desde la mañana siguiente al incidente, el joven habría estado gestionando asesoría legal junto a su abuela paterna y su padre, Rubén Villar Froletz, pareja de muchos años de la periodista Marisel Linares. Ese lapso coincidió con las 48 horas de flagrancia que habrían permitido detenerlo de inmediato, pero la falta de acción transformó el caso en un proceso ordinario que, según especialistas, demorará mucho más.

Para Gino Marzano, hermano de la víctima, esa fue una maniobra deliberada. "Todo lo que se ha hecho es para que se pierda el tema de la flagrancia, con lo cual se hubiesen tomado acciones legales de una manera más inmediata, y lo que han hecho es dilatar el proceso y, claramente, es lo que están tratando de hacer", declaró, conforme el medio.

