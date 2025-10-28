Yiddá Eslava ha decidido romper el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. En un adelanto de una entrevista que se emitirá este domingo en el programa de Milagros Leiva, 'Vida y milagros', la actriz y comediante, quien actualmente es pareja del fotógrafo Ángel Fernández, reveló con detalle cómo descubrió la infidelidad de Julián Zucchi.

Aunque ambos han ofrecido diversas declaraciones sobre el fin de su relación, esta es la primera vez que la productora de 'La habitación del negra' describe el instante exacto en que todo cambió entre ella y el padre de sus dos hijos, con quien compartió 11 años de relación hasta la ruptura anunciada en octubre de 2023.

"Abrí la caja de Pandora": el momento que Yiddá Eslava descubrió infidelidad de Julián Zucchi

Durante la conversación con la periodista Milagros Leiva, Yiddá relató que tanto ella como Julián Zucchi tenían las respectivas cuentas de Instagram del otro abiertas en su celular. En ese contexto, comenta, se encontraba junto a su mejor amiga publicando una historia de una marca, algo que solía hacer, cuando recibió un mensaje "efímero" en la red social. "Estaba subiendo mi historia y entra un mensaje efímero. Es una herramienta de IG para la infidelidad, no me importa lo que opinen allá", expresó. Según explicó, este tipo de mensajes desaparecen al ser abiertos, sin dejar rastro alguno.

La actriz peruana señaló que el contenido del mensaje le pareció sospechoso. "Se abrió y decía algo como: 'Si quieres que sea una cuenta creíble, por lo menos cámbiale de foto a un perrito o un paisaje para que personas escépticas como yo puedan pensar que es verdad", recordó. Tras ello, asegura que decidió inspeccionar el celular de Zucchi por primera vez en 11 años de relación, sin imaginar lo que descubriría. "Nunca lo había revisado. Él ya estaba en Perú, el mensaje fue después de que llegó. Yo tenía la clave, todo, pero nunca había visto. Abrí la caja de Pandora y ahí fue que encontré todo", confesó.

Julián Zucchi y Yiddá Eslva, una ruptura marcada por revelaciones y contradicciones

La relación entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi llegó oficialmente a su fin en octubre de 2023, tras más de una década juntos y dos hijos en común. Ambos artistas, conocidos por su trabajo en televisión y redes sociales, habían formado una de las parejas más populares del entretenimiento local. En ese momento, la separación fue anunciada como una decisión consensuada, sin mayores detalles sobre las causas.

Sin embargo, en marzo de 2024, Eslava reveló públicamente que había sido víctima de una infidelidad. Zucchi, por su parte, negó la acusación en entrevistas posteriores, asegurando que no había cometido ninguna falta. La situación dio un giro inesperado en abril, cuando se filtró un audio en el que el productor argentino le admitía a su expareja el engaño. Desde entonces, el tema ha sido objeto de debate en medios y redes, mientras ambos continúan con sus proyectos por separado.