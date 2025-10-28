HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Espectáculos

Yiddá Eslava expone por primera vez el momento exacto en que descubrió la infidelidad de Julián Zucchi: "Abrí la caja de Pandora"

La actriz Yiddá Eslava rompe su silencio y recuerda el momento exacto en que todo cambió entre ella y Julián Zucchi. Aunque en su momento el argentino lo negó, en un audio confirmó el engaño.

Yiddá Eslava y Julián Zucchi se separaron en octubre de 2025.
Yiddá Eslava y Julián Zucchi se separaron en octubre de 2025. | Foto: composición ATV/Milagros Leiva

Yiddá Eslava ha decidido romper el silencio sobre uno de los episodios más dolorosos de su vida personal. En un adelanto de una entrevista que se emitirá este domingo en el programa de Milagros Leiva, 'Vida y milagros', la actriz y comediante, quien actualmente es pareja del fotógrafo Ángel Fernández, reveló con detalle cómo descubrió la infidelidad de Julián Zucchi.

Aunque ambos han ofrecido diversas declaraciones sobre el fin de su relación, esta es la primera vez que la productora de 'La habitación del negra' describe el instante exacto en que todo cambió entre ella y el padre de sus dos hijos, con quien compartió 11 años de relación hasta la ruptura anunciada en octubre de 2023.

TE RECOMENDAMOS

¿ESTÁS USANDO BIEN EL PÉNDULO HEBREO? DESCUBRE SU VERDADERO PODER | ASTROMOOD

PUEDES VER: Novio de Yiddá Eslava habla por primera vez sobre su relación con la actriz y expresa su orgullo por ella: "Siempre la apoyo"

lr.pe

"Abrí la caja de Pandora": el momento que Yiddá Eslava descubrió infidelidad de Julián Zucchi

Durante la conversación con la periodista Milagros Leiva, Yiddá relató que tanto ella como Julián Zucchi tenían las respectivas cuentas de Instagram del otro abiertas en su celular. En ese contexto, comenta, se encontraba junto a su mejor amiga publicando una historia de una marca, algo que solía hacer, cuando recibió un mensaje "efímero" en la red social. "Estaba subiendo mi historia y entra un mensaje efímero. Es una herramienta de IG para la infidelidad, no me importa lo que opinen allá", expresó. Según explicó, este tipo de mensajes desaparecen al ser abiertos, sin dejar rastro alguno.

La actriz peruana señaló que el contenido del mensaje le pareció sospechoso. "Se abrió y decía algo como: 'Si quieres que sea una cuenta creíble, por lo menos cámbiale de foto a un perrito o un paisaje para que personas escépticas como yo puedan pensar que es verdad", recordó. Tras ello, asegura que decidió inspeccionar el celular de Zucchi por primera vez en 11 años de relación, sin imaginar lo que descubriría. "Nunca lo había revisado. Él ya estaba en Perú, el mensaje fue después de que llegó. Yo tenía la clave, todo, pero nunca había visto. Abrí la caja de Pandora y ahí fue que encontré todo", confesó.

PUEDES VER: Yiddá Eslava aparece y aclara rumores sobre presunto embarazo: "Los hijos son también tiempo"

lr.pe

Julián Zucchi y Yiddá Eslva, una ruptura marcada por revelaciones y contradicciones

La relación entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi llegó oficialmente a su fin en octubre de 2023, tras más de una década juntos y dos hijos en común. Ambos artistas, conocidos por su trabajo en televisión y redes sociales, habían formado una de las parejas más populares del entretenimiento local. En ese momento, la separación fue anunciada como una decisión consensuada, sin mayores detalles sobre las causas.

Sin embargo, en marzo de 2024, Eslava reveló públicamente que había sido víctima de una infidelidad. Zucchi, por su parte, negó la acusación en entrevistas posteriores, asegurando que no había cometido ninguna falta. La situación dio un giro inesperado en abril, cuando se filtró un audio en el que el productor argentino le admitía a su expareja el engaño. Desde entonces, el tema ha sido objeto de debate en medios y redes, mientras ambos continúan con sus proyectos por separado.

Notas relacionadas
Novio de Yiddá Eslava habla por primera vez sobre su relación con la actriz y expresa su orgullo por ella: "Siempre la apoyo"

Novio de Yiddá Eslava habla por primera vez sobre su relación con la actriz y expresa su orgullo por ella: "Siempre la apoyo"

LEER MÁS
Yiddá Eslava aparece y aclara rumores sobre presunto embarazo: "Los hijos son también tiempo"

Yiddá Eslava aparece y aclara rumores sobre presunto embarazo: "Los hijos son también tiempo"

LEER MÁS
Yiddá Eslava estrena 'La habitación negra' y critica a producciones nacionales: "Venimos de arrastrar películas peruanas malas"

Yiddá Eslava estrena 'La habitación negra' y critica a producciones nacionales: "Venimos de arrastrar películas peruanas malas"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

Imagine Dragons en Lima 2025: setlist, horario y todo lo que debes saber sobre su concierto en el Estadio San Marcos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

LEER MÁS
Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla en el velorio de su madre, Elvia García

Gustavo Salcedo acompaña a Maju Mantilla en el velorio de su madre, Elvia García

LEER MÁS
Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

Nadeska Widausky expone a Christian Cueva y revela la suma de dinero que le regaló mientras él estaba casado con Pamela López

LEER MÁS
Hija mayor de Jefferson Farfán celebra el tricampeonato de la U, en el día del cumpleaños de su papá

Hija mayor de Jefferson Farfán celebra el tricampeonato de la U, en el día del cumpleaños de su papá

LEER MÁS
Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

Korina Rivadeneira revela que gran parte de su cabello se cayó por dura crisis emocional: “Es dificilísimo salir”

LEER MÁS
Tony Succar y su esposa comparten su felicidad al adquirir a lujosa casa en Estados Unidos: "Agradecido con Dios"

Tony Succar y su esposa comparten su felicidad al adquirir a lujosa casa en Estados Unidos: "Agradecido con Dios"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

Espectáculos

¿Qué fue de Ana Olórtegui, la joven que brilló en ‘Combate’ y que probó suerte en ‘Operación triunfo’ y ‘La voz Perú’?

Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla, a los 75 años: familia y amigos le dan el último adiós en Miraflores

Carlos Miguel asegura que su hermano ha destruido el Grupo Guinda y le manda fuerte mensaje: “No uses mis palabras para victimizarte”

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025