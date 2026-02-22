HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Militares acaban con la vida de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante operativo en México

El CJNG fue catalogado como organización terrorista por la administración estadounidense, acusado del tráfico de drogas como cocaína y fentanilo.

La caída de Oseguera causó los bloqueos por parte de su grupo en diferentes estados como Michoacán y Jalisco. Foto: Composición LR/AFP
Medios internacionales confirmaron la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", durante un operativo de seguridad. El líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) era uno de los capos más buscados en México y Estados Unidos, por lo que su fallecimiento se convierte en el mayor golpe contra el narcotráfico dentro del Gobierno de Claudia Sheinbaum.

Según reporta El País, la caída de Oseguera causó los bloqueos por parte de su grupo en diferentes estados como Michoacán y Jalisco, lugares donde se concretaba su bastión. Tamaulipas, Colima y Guanajuato también fueron parte de estos disturbios.

Oseguera es el último de una generación de narcotraficantes como Joaquín "el Chapo" Guzmán, Ismael "Mayo" Zambada o Ignacio Coronel. Cabe indicar que la administración norteamericana nombró al cártel como una organización terrorista y lo acusa del tráfico de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo.

Una acción bilateral

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que, durante un despliegue en Jalisco, elementos castrenses fueron agredidos por miembros del CJNG. Como resultado del enfrentamiento, tres militares quedaron heridos de gravedad. La dependencia detalló que la acción contó con cooperación del Gobierno de EE. UU., en un operativo coordinado entre ambas naciones.

Según el reporte oficial, cuatro presuntos delincuentes murieron durante la intervención, mientras que otros tres fallecieron cuando eran trasladados hacia Ciudad de México. Además, fuerzas de seguridad capturaron a dos integrantes del CJNG y aseguraron armamento de alto poder junto con vehículos blindados. Entre el arsenal incautado se encontraban lanzacohetes con capacidad para derribar aeronaves.

Movimientos internos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, pidió a la población evitar circular por carreteras y permanecer en sus hogares ante los “sucesos violentos” registrados tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

El mandatario estatal confirmó que la reacción criminal se ha extendido a cinco estados del país, con bloqueos, incendios y ataques coordinados. Además, anunció la suspensión de clases presenciales este lunes para proteger a los estudiantes, mientras se espera que autoridades federales amplíen la información sobre la situación.

En Baja California, la gobernadora Marina del Pilar Ávila ordenó reforzar la vigilancia en toda la entidad, en coordinación con fuerzas federales y municipales, ampliando patrullajes y puntos de control. En Tijuana, medios locales reportaron un taxi incendiado que bloqueó la Avenida Internacional.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla desplegó un operativo preventivo junto con corporaciones de distintos niveles de gobierno, calificándolo como una acción estratégica ante hechos ocurridos en otras regiones.

Información en desarrollo

