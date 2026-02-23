HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios
EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     EN VIVO | Mira Sin Guion con Rosa María Palacios     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Hernando de Soto será el nuevo premier | Sin Guion con Rosa María Palacios

Sociedad

Encuentran restos de helicóptero perdido de la FAP en Pisco y 15 personas a bordo son halladas muertas

En el helicóptero viajaban, con rumbo a Arequipa, 11 pasajeros y 4 miembros de la tripulación, bajo el mando del mayor Sergio Paucar. Entre los fallecidos se encontraban siete menores de edad.

El helicóptero de la FAP habría sido encontrado con los 15 tripulantes a bordo fallecidos en Arequipa.
El helicóptero de la FAP habría sido encontrado con los 15 tripulantes a bordo fallecidos en Arequipa. | Latina | Composición LR

El helicóptero Mi-17 que desapareció de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Pisco, Ica, fue encontrado en Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa, con 15 personas muertas. La entidad informó el domingo 22 de febrero que habían perdido contacto y que habría sucedido aproximadamente a las 4.30 p. m., de acuerdo con el comunicado emitido por la institución.

En imágenes difundidas, se ven restos destruidos de la aeronave. Vecinos del sector señalaron a Latina que este transporte aéreo sobrevolaba a una altura bastante baja en el sector de La Caleta y que luego escucharon un fuerte estruendo. "De repente por la neblina el helicóptero o el piloto no se han percatado", dijo un testigo vio los últimos minutos del sobrevuelo del helicóptero.

TE RECOMENDAMOS

¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe
Comunicado de la FAP confirma los fallecidos en caída de helicóptero. Foto: X de FAP

Comunicado de la FAP confirma los fallecidos en caída de helicóptero. Foto: X de FAP

PUEDES VER: Chofer de miniván muere tras ser atacado en la Vía de Evitamiento mientras llamaba a pasajeros en paradero Acho

lr.pe

Lista de personas fallecidas en caída de helicóptero de la FAP

La organización confirmó el lamentable fallecimiento de las persona que iban a bordo, las cuales son:

  • Mayor FAP Sergio Danner Paúcar Centurión
  • Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo
  • Suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove
  • Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán
  • Coronel FAP Javier Nole Gonzáles (50)
  • Ivis Rodríguez Romero (49)
  • R.N.R (17)
  • F.N.R (15)
  • Elisa Bernal Paredes (49)
  • G.T.B (14)
  • F.T.B (14)
  • M.G.M.L (14)
  • Zoila Fernández Medina (45)
  • M.G.F (14)
  • A.G.F (03)

¿Quiénes pilotaban la aeronave de la FAP?

Según lo reportado por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales, en la aeronave viajaban once pasajeros junto a una tripulación integrada por cuatro miembros de la FAP: la suboficial de primera Kamila Anchahuari Jove, el suboficial de segunda Leiner Aguirre Huamán, el alférez Luis Huertas Cárcamo y el mayor Sergio Paucar Centrión, quien se encontraba al mando del helicóptero.

De acuerdo con el comunicado, el helicóptero dejó de mantener contacto radial durante el desarrollo de una misión programada. Al verificarse la pérdida de comunicación, la FAP puso en marcha de manera inmediata el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), siguiendo los protocolos de seguridad aeronáutica establecidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
FAP confirma desaparición de helicóptero con 4 tripulantes y 11 pasajeros en Pisco: activaron búsqueda en el último punto de registro de la nave

FAP confirma desaparición de helicóptero con 4 tripulantes y 11 pasajeros en Pisco: activaron búsqueda en el último punto de registro de la nave

LEER MÁS
Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

LEER MÁS
Comando Unificado Puma incauta tres avionetas del narcotráfico y destruye un aeródromo clandestino en Loreto

Comando Unificado Puma incauta tres avionetas del narcotráfico y destruye un aeródromo clandestino en Loreto

LEER MÁS
Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

Peruana de 90 años da el último adiós a su único hijo: policías ayudaron a cargar el ataúd por más de 2 km hasta el cementerio en Ayacucho

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

LEER MÁS
FAP confirma desaparición de helicóptero con 4 tripulantes y 11 pasajeros en Pisco: activaron búsqueda en el último punto de registro de la nave

FAP confirma desaparición de helicóptero con 4 tripulantes y 11 pasajeros en Pisco: activaron búsqueda en el último punto de registro de la nave

LEER MÁS
Abogado de Adrian Villar, chofer que mató a joven deportista, niega que estaba en estado de ebriedad durante el accidente

Abogado de Adrian Villar, chofer que mató a joven deportista, niega que estaba en estado de ebriedad durante el accidente

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Encuentran restos de helicóptero perdido de la FAP en Pisco y 15 personas a bordo son halladas muertas

José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro

Sociedad

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

COAR 2026: Más de 4.100 estudiantes avanzan a la segunda etapa y rendirán nueva prueba

Costa peruana en alerta roja por calor extremo: temperaturas llegarían a 40° en Lima y regiones por 3 días consecutivos

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José María Balcázar EN VIVO: Hernando de Soto jura este martes como primer ministro

Indira Huilca cuestiona designación de Hernando Soto como primer ministro de Balcázar: "Es un riesgo para el Perú"

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025