Encuentran restos de helicóptero perdido de la FAP en Pisco y 15 personas a bordo son halladas muertas

El helicóptero de la FAP habría sido encontrado con los 15 tripulantes a bordo fallecidos en Arequipa. | Latina | Composición LR

El helicóptero de la FAP habría sido encontrado con los 15 tripulantes a bordo fallecidos en Arequipa. | Latina | Composición LR

El helicóptero Mi-17 que desapareció de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en Pisco, Ica, fue encontrado en Chala Viejo, distrito de Chala, provincia de Caravelí, en Arequipa, con 15 personas muertas. La entidad informó el domingo 22 de febrero que habían perdido contacto y que habría sucedido aproximadamente a las 4.30 p. m., de acuerdo con el comunicado emitido por la institución.

En imágenes difundidas, se ven restos destruidos de la aeronave. Vecinos del sector señalaron a Latina que este transporte aéreo sobrevolaba a una altura bastante baja en el sector de La Caleta y que luego escucharon un fuerte estruendo. "De repente por la neblina el helicóptero o el piloto no se han percatado", dijo un testigo vio los últimos minutos del sobrevuelo del helicóptero.

TE RECOMENDAMOS ¿JAQUE MATE A JERÍ? EL CONGRESO LO CENSURA | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Comunicado de la FAP confirma los fallecidos en caída de helicóptero. Foto: X de FAP

PUEDES VER: Chofer de miniván muere tras ser atacado en la Vía de Evitamiento mientras llamaba a pasajeros en paradero Acho

Lista de personas fallecidas en caída de helicóptero de la FAP

La organización confirmó el lamentable fallecimiento de las persona que iban a bordo, las cuales son:

Mayor FAP Sergio Danner Paúcar Centurión

Alférez FAP Luis Fernando Huertas Cárcamo

Suboficial de Primera FAP Kamila Chapi Anchapuri Jove

Suboficial de Segunda FAP Leiner Aguirre Huamán

Coronel FAP Javier Nole Gonzáles (50)

Ivis Rodríguez Romero (49)

R.N.R (17)

F.N.R (15)

Elisa Bernal Paredes (49)

G.T.B (14)

F.T.B (14)

M.G.M.L (14)

Zoila Fernández Medina (45)

M.G.F (14)

A.G.F (03)

¿Quiénes pilotaban la aeronave de la FAP?

Según lo reportado por la Dirección de Información e Intereses Aeroespaciales, en la aeronave viajaban once pasajeros junto a una tripulación integrada por cuatro miembros de la FAP: la suboficial de primera Kamila Anchahuari Jove, el suboficial de segunda Leiner Aguirre Huamán, el alférez Luis Huertas Cárcamo y el mayor Sergio Paucar Centrión, quien se encontraba al mando del helicóptero.

De acuerdo con el comunicado, el helicóptero dejó de mantener contacto radial durante el desarrollo de una misión programada. Al verificarse la pérdida de comunicación, la FAP puso en marcha de manera inmediata el Sistema de Búsqueda y Rescate (SAR), siguiendo los protocolos de seguridad aeronáutica establecidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.