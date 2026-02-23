➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 23 de febrero, según Jhan Sandoval

Este lunes 23 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 23 de febrero?

Aries: No puedes tenerle temor a la competencia. Tienes herramientas para superarlos y seguir adelante, confía en tu capacidad. En el amor, esa persona insiste y no tiene malas intenciones. Escúchala.

Tauro: Ese viaje que tienes en mente será un éxito. No dudes y concrétalo. Es importante ver todo lo legal que tienes pendiente. Cualquier descuido en este terreno podría complicar tus planes.

Géminis: Luego de dudas y tantas vacilaciones decides solicitar el favor de esa amistad que es influyente. Te apoyará y tus proyectos avanzarán. En el amor, esa persona te recuerda y te buscará.

Cáncer: No cuentas con el dinero suficiente para solventar esa deuda. La presión es constante y necesitas sincerarte con esa persona. Si le pides más tiempo confesando tu situación podrá entenderte.

Leo: Una persona que se considera capaz de alcanzar más metas que tú tratará de retar tus conocimientos. No caigas en provocaciones de ningún tipo e ignora su comportamiento. Será lo mejor.

Virgo: No estás siendo flexible ni permites que otros colaboren contigo. Alejar a la gente que te rodea no será positivo. En el amor, las discusiones podrían alejar a esa persona. Controla tu carácter.

Libra: Sientes que todo tu esfuerzo no está siendo compensado económicamente. Ese dinero que recibirás no es el que calculaste y tratarás de esclarecer esta situación. Evita peleas y trata de dialogar.

Escorpio: No confías en un compañero que parece te oculta información y tratarás de averiguar con otras personas sobre el desarrollo de su gestión. Confirmarás tu percepción y deberás de enfrentarlo.

Sagitario: Terminarás tu jornada laboral muy agotado, probablemente con deseos solo de descansar. Pero un familiar o ser querido desea conversar contigo. No lo ignores y escúchalo, te necesita.

Capricornio: Tenías muchas expectativas con un proyecto que, probablemente, no se concrete como lo estabas pensando. No te lamentes y trata de reestructurarlo. Solo necesita un nuevo enfoque.

Acuario: Tus ideas serán creativas y puestas en práctica te ayudarán a avanzar y tener una jornada muy productiva. Si tienes en mente iniciar un negocio, no pierdas tiempo. Ahora es el momento.

Piscis: Una persona poco transparente y metida en problema económicos tratará de convencerte de sus planes. No aceptes nada que no te brinde seguridad. En el amor, evita caer en una triangulación.