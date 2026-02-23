Defensa de México afirma que la pareja de “El Mencho” fue clave para ubicarlo en Tapalpa, Jalisco

La pareja de "El Mencho" fue esencial para dar con su paradero. | Composición LR

En un anuncio sorpresivo desde Palacio Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) detalló cómo la captura de Rubén Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, fue facilitada por su relación sentimental. La operación que culminó en la detención del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se realizó en el municipio de Tapalpa, Jalisco, tras una exhaustiva labor de inteligencia.

El operativo no estuvo exento de violencia. Las fuerzas federales, que incluyeron al Ejército, Guardia Nacional y Fuerza Aérea Mexicana, se enfrentaron a intensos disparos por parte de los sicarios de “El Mencho”. A pesar de las agresiones, la operación se consideró exitosa, aunque dejó bajas tanto del lado criminal como en las fuerzas de seguridad.

La pareja sentimental

La información obtenida de la pareja de "El Mencho" fue determinante para el avance del operativo. Según el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Sedena, las autoridades pudieron rastrear a un hombre cercano a la mujer del capo, quien viajó a Tapalpa y se reunió con él. Este dato resultó ser la pieza clave para ubicar al líder del CJNG en una cabaña en las afueras de la zona.

La colaboración de esta persona, quien aún no ha sido identificada públicamente con más detalles, permitió activar una serie de intervenciones tácticas. Las autoridades aseguran que este fue el momento decisivo para dar con la ubicación de El Mencho, tras meses de vigilancia e inteligencia militar.

Operativo de alto riesgo

El operativo que llevó a la captura de "El Mencho" involucró un despliegue masivo de fuerzas federales, que incluyó a unidades del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y aeronaves de la Fuerza Aérea. Desde el momento en que los sicarios del CJNG detectaron la presencia de las autoridades, abrieron fuego en un intento por frenar el avance. Esto resultó en un enfrentamiento armado en el que varios miembros del cártel fueron abatidos, y las fuerzas de seguridad aseguraron armamento de alto calibre, vehículos y lanzacohetes.

Durante el intercambio de disparos, un helicóptero militar fue impactado y obligó a realizar un aterrizaje de emergencia. A pesar de este incidente, las fuerzas federales mantuvieron el control de la situación, y el cerco sobre "El Mencho" y sus colaboradores se estrechó progresivamente.

La huida fallida

Tras el enfrentamiento, "El Mencho" y su círculo cercano intentaron escapar hacia un área boscosa en un último intento de evadir la captura. Sin embargo, las fuerzas federales ya habían establecido un cerco en la zona, lo que impidió cualquier fuga. Durante el intento de huida, un helicóptero militar fue impactado, lo que obligó a un aterrizaje de emergencia.

El desenlace fue fatal para "El Mencho" y sus escoltas, quienes fallecieron durante el traslado a una instalación médica en Jalisco. Las autoridades confirmaron que el líder del CJNG y sus colaboradores más cercanos murieron en el camino, cerrando un capítulo en la caza de uno de los criminales más buscados de México y Estados Unidos.