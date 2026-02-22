HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Nicole Zignago está en Lima y también confesó que perdió 150 mil seguidores en redes sociales en el momento en que decidió “salir del clóset”. 

Nicole Zignago cumplirá 30 años este 27 de febrero. Foto: Composición LR/Instagram.
Nicole Zignago, hija del cantautor peruano Gianmarco, anunció que mantiene un romance con una artista extranjera, cuya identidad decidió no revelar. La cantante, que cumplirá 30 años este 27 de febrero, hizo la confesión en el podcast de Gabriel Calvo, ‘A la cocina TV’.

“No estoy soltera. Es la primera vez que lo digo”, expresó Nicole ante la pregunta del conductor sobre si actualmente tenía pareja.

La intérprete de ‘Te quiero’ también sorprendió al asegurar que el día en que decidió “salir del closet” de manera pública perdió alrededor de 150 mil seguidores en redes sociales, dejando en shock a Gabriel Calvo. “La gente es muy homofóbica”, señaló con seriedad la hija de Gianmarco.

PUEDES VER: Cantante peruana Nicole Zignago sorprende al unirse a la banda mexicana Reik para su nuevo EP, 'TQ'

Durante su participación en el podcast ‘A la cocina TV’, conducido por Gabriel Calvo, la cantante Nicole Zignago, quien radica en Estados Unidos, compartió detalles inéditos de su vida privada y reveló en exclusiva que no está soltera y que su actual pareja pertenece a su mismo rubro: la música.

“Estoy emocionada, y me gusta contarlo sin ningún prejuicio. Me siento en mi prime de la vida. Siempre dije que no estaría con un músico, pero me encanta. Lo mantenemos muy privado, no somos de demostrarlo mucho. Nos entendemos un montón”, expresó muy emocionada la vocalista.

Vale recordar que la hija de Gianmarco mantuvo una relación de tres años con la futbolista mexicana Fernanda Piña, cuyo final fue comunicado en diciembre de 2023. En su momento, la peruana contó que la ruptura se dio en buenos términos y que cada una siguió con su camino.  

PUEDES VER: Nicole Zignago perdió en los Latin Grammy: hija de Gianmarco quedó sin premios en su primera nominación

Nicole Zignago contó que perdió 150 mil seguidores al revelar su orientación sexual

En otra parte de la entrevista, Nicole Zignago contó que el día en que decidió ‘salir del closet’ y contar públicamente su orientación sexual, perdió 150 mil seguidores en sus redes sociales, lo que generó la sorpresa de Gabriel Calvo, quien la entrevistaba.

“La gente es muy homofóbica. Pero en realidad en redes no me tiran tanto hate. Yo creo que, mientras más conocido te haces, más hate vas a recibir. Estoy lista para todo”, compartió la cantante.

