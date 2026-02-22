HOYSuscripcion LR Focus

Claudia Sheinbaum llama a la calma ante la ola de violencia en México tras la muerte del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

La presidenta de México aseguró que el Gobierno federal mantiene operativos coordinados con fuerzas estatales y municipales para restablecer el orden, además de reforzar la vigilancia en carreteras y puntos estratégicos

Claudia Sheinbaum utilizó su cuenta oficial en X para hacer un llamado a la población a mantener la calma ante los hechos registrados en distintos estados del país
Claudia Sheinbaum utilizó su cuenta oficial en X para hacer un llamado a la población a mantener la calma ante los hechos registrados en distintos estados del país | Foto: composición LR

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió serenidad a la ciudadanía luego de que se desatara una ola de violencia en almenos 14 estados del país tras confirmarse la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La escalada de disturbios provocó bloqueos en las carreteras, quema de unidades de transporte público, así como gasolineras, y enfrentamientos en distintas zonas de la región.

A través de su cuenta oficial en X, la mandataria informó que el Gabinete de Seguridad del Gobierno federal mantiene comunicación permanente por medio de sus canales institucionales, donde se difunden actualizaciones sobre la situación. Además, señaló que existe una coordinación activa entre fuerzas estatales y federales en las entidades afectadas y aseguró que, pese a los incidentes registrados, las actividades en el territorio mexicano continúan desarrollándose con normalidad.

PUEDES VER: Militares acaban con la vida de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, durante operativo en México

"La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma. Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México" se lee en el comunicado.

Pronunciamiento de Claudia Sheinbaum. Foto: X

Pronunciamiento de Claudia Sheinbaum. Foto: X

Activan código rojo en Jalisco ante la ola de narcobloqueos

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, activó el Código Rojo en la entidad ante la magnitud de los disturbios registrados en distintas zonas del estado y del Área Metropolitana de Guadalajara. Como medida preventiva, se suspendieron eventos masivos y culturales, el servicio de transporte público, además del cierre temporal de comercios y la cancelación de clases presenciales.

"El objetivo principal durante esta jornada ha sido salvaguardar la seguridad de las personas. Por eso, desde temprano, desde esta mesa de seguridad que se encuentra en sesión permanente activamos el código rojo para coordinar el trabajo de todas las corporaciones de seguridad y suspendimos el sistema de transportes públicos y los eventos masivos", mencionó el mandatario en un video difundido por el Gobierno Estatal.

Ola de violencia se registró en Jalisco tras la caída del Mencho. Foto: AS México

Ola de violencia se registró en Jalisco tras la caída del Mencho. Foto: AS México

