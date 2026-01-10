HOYSuscripcion LR Focus

Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Juzgado rechaza las medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava contra Julián Zucchi y archiva el caso

La decisión judicial marca un nuevo giro en el conflicto legal entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi, luego de un año de enfrentamientos públicos y denuncias cruzadas.

Juzgado rechaza las medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava.
Foto composición LR / Google

El proceso legal entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi sumó un nuevo episodio tras la reciente resolución de un juzgado peruano, que decidió no otorgar medidas de protección inmediata solicitadas por la actriz. La determinación incluye el archivamiento definitivo del caso, el cual también contemplaba pedidos a favor de los hijos de la expareja y de la niñera de los menores.

La decisión judicial se produce a un año de uno de los episodios más comentados del conflicto, cuando ambos protagonizaron un altercado en la vía pública que derivó en denuncias y constancias policiales. Desde entonces, el enfrentamiento se mantuvo activo tanto en instancias legales como en el ámbito mediático.

Juzgado archiva el proceso y no concede medidas de protección

Según la resolución emitida por el Juzgado, la petición presentada por Yiddá Eslava fue desestimada tras la evaluación de los elementos aportados por ambas partes. El documento es claro al señalar: “Resolvió: no otorgar medidas de protección inmediata a ninguna de las partes, disponiendo el archivo definitivo del proceso”.

Juzgado rechaza las medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava contra Julián Zucchi.

Juzgado rechaza las medidas de protección solicitadas por Yiddá Eslava contra Julián Zucchi.

El fallo cierra un expediente que se extendió durante varios meses y que estuvo marcado por constantes acusaciones, versiones contrapuestas y exposición pública. Con esta decisión, el Poder Judicial determinó que no correspondía continuar con el trámite solicitado.

Fundamentos de la decisión judicial en el caso Yiddá Eslava

La resolución fue difundida por el estudio de abogados que representa a Julián Zucchi, quienes explicaron los motivos que sustentaron el fallo de la jueza a cargo del proceso. De acuerdo con el comunicado, la autoridad judicial concluyó que no se acreditó una situación de riesgo real ni actual.

Según el pronunciamiento del estudio jurídico, la decisión demuestra que “no existía situación de riesgo real ni actual que justificara la adopción de medidas de protección, quedando en evidencia que las imputaciones formuladas carecían del sustento probatorio”. El texto añade que el caso tuvo un fuerte impacto mediático que afectó la imagen personal y profesional del actor argentino.

Reacciones tras el archivo del caso entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi

La noticia fue recibida con muestras de respaldo por parte del entorno cercano de Julián Zucchi. En redes sociales, algunas figuras allegadas al actor expresaron su reacción mediante mensajes y emojis, como fue el caso de su amiga Natalia Otero.

En plataformas como TikTok, los comentarios se dividieron entre quienes celebraron la decisión judicial y quienes insistieron en la importancia de priorizar el bienestar de los hijos de la expareja. Hasta el cierre de esta nota, ni Yiddá Eslava ni Julián Zucchi emitieron un pronunciamiento personal tras conocerse el archivamiento del proceso.

¿Por qué Yiddá Eslava y Julián Zucchi están enfrentados?

El año 2025 resultó especialmente complejo para ambos, con disputas relacionadas con la tenencia, el régimen de visitas y conflictos con las nanas de los menores. Estas situaciones derivaron en denuncias cruzadas y múltiples declaraciones públicas.

Uno de los episodios más tensos ocurrió a finales de 2024, cuando imágenes de un forcejeo entre Julián Zucchi y las empleadas del hogar circularon en redes sociales y medios de comunicación. Ese incidente desencadenó nuevas denuncias y mantuvo a la expareja bajo constante escrutinio público.

