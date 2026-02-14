Diana García aseguró que entre Luigui Carbajal y Xiomy Kanashiro solo existe amistad. | Foto composición LR / Google / Magaly TV La Firme

La pareja asistió al programa de Magaly Medina por el Día de San Valentín, donde recordaron el famoso 'ampay' de Luigui Carbajal saliendo de un hotel. Durante la entrevista, la ‘Urraca’ cuestionó a Diana García sobre la cercanía entre su esposo y Xiomy Kanashiro en 'La Casa de la Comedia'.

En ese sentido, Diana respondió con tranquilidad, destacando que conoce bien el trabajo de Luigui y que no interpreta esas escenas como algo personal. “Nunca lo he visto mal dentro del trabajo”, afirmó y aseguró que tiene confianza plena en su pareja.

Diana García opina sobre las escenas de actuación de Luigui y Xiomy Kanashiro

La esposa del cantante aclaró que la relación entre Luigui y Xiomy es solo profesional y de amistad, y que entiende la dinámica del set. “Es su amiga, es su amiga, nunca lo he visto mal en realidad”, señaló y dejó en claro que no hay celos ni conflictos en su matrimonio.

Diana agregó que si existiera algo que no le pareciera adecuado, hablaría directamente con Luigui, subrayando la comunicación como elemento clave para mantener la confianza y el respeto en su relación con el actor cómico.

Diana García le pone los puntos claros a Luigui Carbajal

La también doctora explicó que las escenas de piquitos o gestos de confianza forman parte del guion y no representan un problema en su relación. “Con todo el mundo se ha dado besos. Obviamente que si hay cosas que son un poco fuertes, eso sí se lo digo”, detalló.

Aclaró que su respeto por el trabajo de Luigui le permite comprender la necesidad de este tipo de interacciones en la actuación. Asimismo, reafirmó su postura de seguridad y tranquilidad frente a las críticas externas, además precisó que ella confía en Carbajal.

Reacción de la mamá de Diana García ante el 'ampay' de Luigui Carbajal

Sobre el ampay de Luigui saliendo del hotel, Diana comentó que su madre se mostró preocupada por su hijo y por la familia, más que por juzgar la situación. “Al inicio se incomodó. Era como que le preguntaba si había hecho algo”, relató el también músico.

Luigui añadió que la madre de Diana estaba preocupada por ambos. “Mi suegra estaba preocupada por nosotros, no tanto por las imágenes, sino por la reacción de ella”, acotó.