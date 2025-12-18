HOYSuscripcion LR Focus

Sicarios matan a regidora de La Libertad cuando participaba en chocolatada     
Espectáculos

Luigui responde si Jefferson Farfán estaría involucrado en su despido de 'La casa de la comedia': "Sería inmaduro y poco profesional"

El cantante Luigui Carbajal aclaró si la presencia de Jefferson Farfán influyó en su salida del espacio cómico y admitió sentirse afectado por el desenlace de su participación en el programa.

Luigui Carbajal confirmó su salida de 'La casa de la comedia'. Foto: composición LR/difusión/ATV
Luigui Carbajal confirmó su salida de 'La casa de la comedia'. Foto: composición LR/difusión/ATV

Tras su salida de La casa de la comedia, Luigui Carbajal se pronunció sobre su inesperado despido del programa humorístico y respondió directamente a las versiones que vinculan su salida con Jefferson Farfán. El exintegrante de Skándalo no ocultó su sentir y confesó que se encuentra decepcionado por la forma en la que se dio su desvinculación.

lr.pe

Luigui Carbajal responde sobre su despido y se responde si Farfán estaría involucrado

lr.pe
