Luigui Carbajal confirmó su salida de 'La casa de la comedia'. Foto: composición LR/difusión/ATV

Tras su salida de La casa de la comedia, Luigui Carbajal se pronunció sobre su inesperado despido del programa humorístico y respondió directamente a las versiones que vinculan su salida con Jefferson Farfán. El exintegrante de Skándalo no ocultó su sentir y confesó que se encuentra decepcionado por la forma en la que se dio su desvinculación.

Luigui Carbajal responde sobre su despido y se responde si Farfán estaría involucrado