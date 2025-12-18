Luigui responde si Jefferson Farfán estaría involucrado en su despido de 'La casa de la comedia': "Sería inmaduro y poco profesional"
El cantante Luigui Carbajal aclaró si la presencia de Jefferson Farfán influyó en su salida del espacio cómico y admitió sentirse afectado por el desenlace de su participación en el programa.
- Tiktoker Lis Padilla impacta al presentar a su novia y comparte video de la emotiva declaración de amor
- Tula Rodríguez rompe en llanto al ver la imagen de Javier Carmona en la graduación de su hija
Tras su salida de La casa de la comedia, Luigui Carbajal se pronunció sobre su inesperado despido del programa humorístico y respondió directamente a las versiones que vinculan su salida con Jefferson Farfán. El exintegrante de Skándalo no ocultó su sentir y confesó que se encuentra decepcionado por la forma en la que se dio su desvinculación.
PUEDES VER: Luigui Carbajal se someterá a una vasectomía tras polémico ampay en hotel: 'Es para cuidar a mi esposa'
Luigui Carbajal responde sobre su despido y se responde si Farfán estaría involucrado