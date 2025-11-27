Luigui Carbajal se someterá a una vasectomía tras polémico ampay en hotel: “Es para cuidar a mi esposa”

Luigui Carbajal estuvo en el centro de la polémica tras ser ampayado por las cámaras de Magaly Medina ingresando a un hotel de Lince sin su esposa, Diana García. El cantante intentó explicar la situación, asegurando de manera insólita, que acudió al lugar para dar una entrevista virtual a un pódcast.

A raíz de esto, el exintegrante de Skándalo sorprendió al anunciar que se someterá a una vasectomía, una cirugía para no tener más hijos, decisión que, según reveló, tomó luego de conversar con la madre de su última hija. “Es para cuidar a mi esposa”, señaló Luigui a ‘América hoy’.

Luigui Carbajal se someterá a vasectomía tras ampay en hotel

Luigui Carbajal, quien es padre de tres hijos a sus 44 años, se someterá a una vasectomía en el sur de lima como parte de una campaña para la que fue contratado. Sin embargo, él negó que esta decisión esté relacionada con el reciente ampay que le hizo Magaly Medina.

Según explicó, la intervención responde a una decisión conversada con su esposa Diana García desde hace varios meses. "Es un tema de responsabilidad y también cuidado a mi esposa, yo creo que hacer este tipo de intervenciones hacia el varón es para cuidar a la esposa, para que también se deje de cuidar y limpie su organismo", declaró de manera firme el también humorista, quien ya no desea más hijos con su pareja de 28 años.

¿Cuántos hijos tiene Luigui Carbajal y a qué se dedican?

Luigui Carbajal volvió a convertirse en padre recientemente después de 23 años. Su esposa, Diana García, dio a luz a Jassiel Elijah. Sin embargo, el cantante de cumbia ya tenía dos hijos de una anterior relación, quienes actualmente vienen destacando en sus estudios universitarios.

Gian Piero y Daleshka Carbajal, de 21 y 22 años respectivamente, han elegido caminos distintos. El primero decidió seguir el mundo de la música y estudió Producción Musical en el Instituto superior Orson Welles. Mientras que su hermana está cerca de terminar la carrera de Psicología en una conocida universidad de Lima.