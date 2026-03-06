HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Matías Di Benedetto recibió su carné de cancha y está habilitado para jugar ante Los Chankas

Técnico Javier Rabanal lo incluirá en la lista de viajeros para el duelo de este domingo en Andahuaylas (3:30 p.m.).

Buenas noticias llegan desde Universitario de Deportes. El defensor Matías Di Benedetto ya recibió su carné de cancha como peruano y podrá ser considerado por el técnico Javier Rabanal para el partido de este domingo ante Los Chankas en Andahuaylas por la jornada 6 del Torneo Apertura (3:30 p.m.).

El zaguero nacido en Argentina recientemente aprobó el examen de naturalización en Migraciones y ya no ocupará plaza de extranjero en los registros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) por lo que está disponible para el estratega español, quien ahora tiene un verdadero dolor de cabeza para armar su línea de tres defensores. El “Tano” debe luchar el puesto con Aldo Corzo, Anderson Santamaría, William Riveros, Caín Fara y el propio César Inga.

El futbolista de 33 años, quien había rendido una primera prueba a fines de diciembre pasado, y la cual no aprobó, habló sobre el presente de su equipo y pidió paciencia al hincha, ya que se están acomodando a la idea del DT.

“Lo que han sentido, lo hemos sentido nosotros también. No hemos obtenido los resultados de la manera que queríamos de local. Lleva tiempo adaptarse a la idea del técnico, pero lo importante son las victorias”, comentó el defensor luego de su nacionalización y que hasta la fecha no ha disputado ningún partido oficial.

Por su parte, Rabanal viene alistando su once con miras al duelo en la altura de Andahuaylas. En lo que va del campeonato, la “U” ha sacado sus 9 puntos de local, mientras que de visita también se mantiene invicto, aunque con dos empates (Cusco FC y Sporting Cristal).

El español tiene en mente plantear el mismo once que usó el último domingo contra FC Cajamarca con Diego Romero en el arco y en la línea de tres poner a Fara, Riveros y Santamaría; por las bandas José Carabalí con Andy Polo; en la contención Jesús Castillo con Matías Pérez Guedes y un poco más adelantado Jairo Concha. Lisandro Alzugaray y Alex Valera será la dupla de atacantes.

Con lo que respecta al atacante Sekou Gassama, no será considerado para este encuentro ya que físicamente no se encuentra al 100 % y el técnico Rabanal quiere tener a todos sus elementos en buena condición.

