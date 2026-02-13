Magaly Medina se pronunció con firmeza tras la polémica protagonizada por Gonzalo Núñez, quien realizó comentarios racistas contra Eryck Castillo, jugador de Alianza Lima. La conductora dedicó minutos de su programa para expresar su rechazo.

Durante su intervención, Medina sostuvo que las críticas deportivas deben centrarse en el rendimiento dentro del campo y no en aspectos físicos o raciales, los cuales consideró inaceptables en cualquier espacio público.

Magaly Medina cuestionó los comentarios de Gonzalo Núñez

La figura de ATV cuestionó la falta de empatía del comentarista y remarcó que expresiones de ese tipo afectan no solo al futbolista involucrado, sino también a un amplio sector de la sociedad. En ese sentido, señaló que nadie está en posición de descalificar a otros por su origen o apariencia.

“Por lo menos disimula y ten un poco de consideración. Si quiere criticar a un jugador que lo haga por su desempeño en la cancha, pero no por su raza ni por el color de su piel. Eso está fuera de lugar, es una falta de respeto”, expresó Medina durante la emisión.

Magaly Medina exige disculpas para el jugador de Alianza Lima

La conductora también indicó que Núñez debía ofrecer disculpas no solo a Castillo, sino a todos los futbolistas que se han visto históricamente expuestos a este tipo de estigmas. Además, aseguró que no cree en la sinceridad de sus posteriores explicaciones.

“Pídele disculpas al jugador y a todos los futbolistas negros de este país. Después vienen, se victimizan y piden perdón porque saben que eso les funciona”, añadió, cuestionando la reacción del periodista tras la ola de críticas.

El origen de la polémica de Gonzalo Núñez en Exitosa Deportes

La controversia se desató luego de la eliminación de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores. El penal fallado por Eryck Castillo en el empate ante 2 de Mayo generó debate en distintos espacios deportivos.

Durante el programa Exitosa Deportes, emitido el 12 de febrero de 2026, Gonzalo Núñez discutía con sus compañeros sobre la responsabilidad del resultado cuando lanzó un comentario que él mismo calificó como racista en plena transmisión radial.

Las declaraciones de Gonzalo Núñez sobre Eryck Castillo que causaron indignación

“Lo que voy a decir es racista, pero los negros se hue* un poco en los penales (…) son menos duros de la cabeza”, afirmó Núñez al aire. La frase provocó la reacción inmediata de sus colegas, quienes intentaron refutar esa afirmación con ejemplos de futbolistas afrodescendientes reconocidos por su eficacia.

El comentario se viralizó rápidamente y generó rechazo en redes sociales, además de pronunciamientos públicos en contra de este tipo de expresiones.

Gonzalo Núñez pide perdón tras la polémica

Luego de que Alianza Lima lo exhortara a rectificarse, Gonzalo Núñez ofreció disculpas públicas en su programa radial. El comunicador reconoció su error y aseguró estar dispuesto a afrontar las consecuencias.

“Pobre Castillo, un ecuatoriano que recibió en país ajeno una ofensa. La fregué feo. No me queda otra que pedir disculpas”, señaló. Asimismo, afirmó que se pondrá a disposición de las investigaciones correspondientes y pidió perdón al club, a los jugadores y a la sociedad en general.