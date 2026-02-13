HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Magaly Medina enfurece con Gonzalo Núñez por comentarios racistas contra Eryck Castillo, jugador de Alianza Lima: “Una falta de respeto”

La conductora de televisión Magaly Medina cuestionó duramente las expresiones del periodista deportivo y aseguró que sus palabras cruzaron un límite que no puede normalizarse.

Gonzalo Núñez emitió comentarios racistas contra Eryck Castillo.
Gonzalo Núñez emitió comentarios racistas contra Eryck Castillo. | Foto composición LR / Google / Magaly TV La Firme

Magaly Medina se pronunció con firmeza tras la polémica protagonizada por Gonzalo Núñez, quien realizó comentarios racistas contra Eryck Castillo, jugador de Alianza Lima. La conductora dedicó minutos de su programa para expresar su rechazo.

Durante su intervención, Medina sostuvo que las críticas deportivas deben centrarse en el rendimiento dentro del campo y no en aspectos físicos o raciales, los cuales consideró inaceptables en cualquier espacio público.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez pide disculpas y se rectifica por comentarios racistas hacia Eryc Castillo, jugador de Alianza Lima

lr.pe

Magaly Medina cuestionó los comentarios de Gonzalo Núñez

La figura de ATV cuestionó la falta de empatía del comentarista y remarcó que expresiones de ese tipo afectan no solo al futbolista involucrado, sino también a un amplio sector de la sociedad. En ese sentido, señaló que nadie está en posición de descalificar a otros por su origen o apariencia.

Por lo menos disimula y ten un poco de consideración. Si quiere criticar a un jugador que lo haga por su desempeño en la cancha, pero no por su raza ni por el color de su piel. Eso está fuera de lugar, es una falta de respeto”, expresó Medina durante la emisión.

Magaly Medina exige disculpas para el jugador de Alianza Lima

La conductora también indicó que Núñez debía ofrecer disculpas no solo a Castillo, sino a todos los futbolistas que se han visto históricamente expuestos a este tipo de estigmas. Además, aseguró que no cree en la sinceridad de sus posteriores explicaciones.

Pídele disculpas al jugador y a todos los futbolistas negros de este país. Después vienen, se victimizan y piden perdón porque saben que eso les funciona”, añadió, cuestionando la reacción del periodista tras la ola de críticas.

El origen de la polémica de Gonzalo Núñez en Exitosa Deportes

La controversia se desató luego de la eliminación de Alianza Lima en la Fase 1 de la Copa Libertadores. El penal fallado por Eryck Castillo en el empate ante 2 de Mayo generó debate en distintos espacios deportivos.

Durante el programa Exitosa Deportes, emitido el 12 de febrero de 2026, Gonzalo Núñez discutía con sus compañeros sobre la responsabilidad del resultado cuando lanzó un comentario que él mismo calificó como racista en plena transmisión radial.

Las declaraciones de Gonzalo Núñez sobre Eryck Castillo que causaron indignación

“Lo que voy a decir es racista, pero los negros se hue* un poco en los penales (…) son menos duros de la cabeza”, afirmó Núñez al aire. La frase provocó la reacción inmediata de sus colegas, quienes intentaron refutar esa afirmación con ejemplos de futbolistas afrodescendientes reconocidos por su eficacia.

El comentario se viralizó rápidamente y generó rechazo en redes sociales, además de pronunciamientos públicos en contra de este tipo de expresiones.

PUEDES VER: Gonzalo Núñez fue suspendido indefinidamente de su programa radial tras comentarios sobre Eryc Castillo: 'Excesos verbales inaceptables'

lr.pe

Gonzalo Núñez pide perdón tras la polémica

Luego de que Alianza Lima lo exhortara a rectificarse, Gonzalo Núñez ofreció disculpas públicas en su programa radial. El comunicador reconoció su error y aseguró estar dispuesto a afrontar las consecuencias.

“Pobre Castillo, un ecuatoriano que recibió en país ajeno una ofensa. La fregué feo. No me queda otra que pedir disculpas”, señaló. Asimismo, afirmó que se pondrá a disposición de las investigaciones correspondientes y pidió perdón al club, a los jugadores y a la sociedad en general.

Notas relacionadas
Laura Spoya afirma que conducía hacia la casa de una amiga en La Molina cuando sufrió accidente automovilístico: "No tengo nada que ocultar"

Laura Spoya afirma que conducía hacia la casa de una amiga en La Molina cuando sufrió accidente automovilístico: "No tengo nada que ocultar"

LEER MÁS
Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Ningún tipo de estigma de cirugía anterior"

Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Ningún tipo de estigma de cirugía anterior"

LEER MÁS
Magaly Medina cuestiona la versión de Laura Spoya tras su accidente: “¿Solo tomó agua?”

Magaly Medina cuestiona la versión de Laura Spoya tras su accidente: “¿Solo tomó agua?”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

Esposa de Luigui Carbajal revela por qué él fue a una habitación de hotel para entrevista de pódcast: “Algo de una conexión”

LEER MÁS
Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

LEER MÁS
Isabella Ladera emocionada tras confirmar su embarazo con Hugo García: "Era algo que estaba buscando tanto tiempo"

Isabella Ladera emocionada tras confirmar su embarazo con Hugo García: "Era algo que estaba buscando tanto tiempo"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Goles de Jairo Concha y Alex Valera para el triunfo de Universitario sobre Cienciano en el estadio Monumental

¿Qué dicen en materia cultural los planes de gobierno de Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori, Mario Vizcarra, Carlos Álvarez y Alfonso López Chau?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Juan Pablo II por la fecha 3 de la Liga 1 2026?

Espectáculos

Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

Isabella Ladera emocionada tras confirmar su embarazo con Hugo García: "Era algo que estaba buscando tanto tiempo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

José Jerí: solicitan a Fernando Rospigliosi agendar para este martes moción de vacancia contra presidente

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025