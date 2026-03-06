Fanáticos de 'Bienvenida la tarde ' impulsan en redes sociales una campaña para que los competidores de el 'Pelotón' y la 'Brigada' regresen a la pantalla chica. A través de diversos comentarios, memes y videos, los seguidores aseguraron que BTL sería la opción perfecta para reemplazar a 'Esto es guerra '. Además, argumentaron que el fenecido programa de Latina sí daba risa.

Cabe precisar que la petición cobró fuerza luego de que varios de los exparticipantes de BTL participaran en una edición especial que reunió a los tres realities de competencia más populares del Perú de los últimos años: 'Esto es guerra', 'Combate' y 'Bienvenida la tarde'. Los cibernautas incluso señalaron que sintonizaron el programa de América TV solo por el regreso del reality conducido por Laura Huarcayo.

Fans de BTL: revivió la televisión peruana

A través de Tik Tok, Ric La Torre recogió cientos de comentarios de seguidores que, gobernados por la nostalgia, exigían un cambio urgente en la parrilla de contenido, específicamente que 'Esto es guerra' sea reemplazado por 'Bienvenida la tarde'.

"Que se vaya 'Esto es guerra'", "Falta Brunella Horna", "Solo por 'Bienvenida la tarde' veré", "Revivió la televisión peruana", "Prefiero a Andy V que a Patricio Parodi", se lee en la red social china. Además, también pidieron la presencia del 'Niño Alfredito'.

¿Por qué es tan querido 'Bienvenida la tarde'?

'Bienvenida la tarde' (Latina) fue un programa de telerrealidad peruana conducido por Laura Huarcayo, Carlos Vilchez y el 'Niño Alfredito' que ofrecía una alternativa más relajada y humorística, en comparación con 'Esto es guerra' (América TV) y 'Combate' (ATV). El programa sirvió de trampolín para varios de sus participantes, a pesar de no contar con figuras ampliamente conocidas en el medio.

Aunque gozó de gran popularidad, no estuvo exento de controversias. BTL fue acusado de copiar a 'Esto es guerra' y 'Combate'. Además, el reality de competencia fue señalado por promover una secuencia de baile muy sugerente. El propio canal pidió disculpas públicas tras una queja de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión luego de presentarse la secuencia del 'Baile del tubo'.