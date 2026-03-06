HOYSuscripcion LR Focus

¿Por qué ya no se dice empleada doméstica?: El cambio que busca respeto y derechos | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Fanáticos de 'Bienvenida la tarde' piden que el reality reemplace a 'Esto es guerra': "Ellos sí dan risa"

El viernes 4 de marzo, América Televisión apostó por una edición especial en la que reunió en un mismo set a 'Bienvenida la tarde', 'Combate' y 'Esto es guerra', los tres realities de competencia más populares de la televisión peruana.

Usuarios también solicitaron la presencia del 'Niño Alfredito' Foto: Composición LR
Usuarios también solicitaron la presencia del 'Niño Alfredito' Foto: Composición LR

Fanáticos de 'Bienvenida la tarde ' impulsan en redes sociales una campaña para que los competidores de el 'Pelotón' y la 'Brigada' regresen a la pantalla chica. A través de diversos comentarios, memes y videos, los seguidores aseguraron que BTL sería la opción perfecta para reemplazar a 'Esto es guerra '. Además, argumentaron que el fenecido programa de Latina sí daba risa.

Cabe precisar que la petición cobró fuerza luego de que varios de los exparticipantes de BTL participaran en una edición especial que reunió a los tres realities de competencia más populares del Perú de los últimos años: 'Esto es guerra', 'Combate' y 'Bienvenida la tarde'. Los cibernautas incluso señalaron que sintonizaron el programa de América TV solo por el regreso del reality conducido por Laura Huarcayo.

PUEDES VER: Laura Huarcayo se reencuentra con exintegrantes de 'Bienvenida la tarde' en 'Mande quien mande' tras más de 10 años

lr.pe

Fans de BTL: revivió la televisión peruana

A través de Tik Tok, Ric La Torre recogió cientos de comentarios de seguidores que, gobernados por la nostalgia, exigían un cambio urgente en la parrilla de contenido, específicamente que 'Esto es guerra' sea reemplazado por 'Bienvenida la tarde'.

"Que se vaya 'Esto es guerra'", "Falta Brunella Horna", "Solo por 'Bienvenida la tarde' veré", "Revivió la televisión peruana", "Prefiero a Andy V que a Patricio Parodi", se lee en la red social china. Además, también pidieron la presencia del 'Niño Alfredito'.

PUEDES VER: ¡Histórico! 'Esto es guerra' anuncia que tendrá a exmiembros de 'Combate' y 'Bienvenida la tarde' en una edición especial del reality de competencia

lr.pe

¿Por qué es tan querido 'Bienvenida la tarde'?

'Bienvenida la tarde' (Latina) fue un programa de telerrealidad peruana conducido por Laura Huarcayo, Carlos Vilchez y el 'Niño Alfredito' que ofrecía una alternativa más relajada y humorística, en comparación con 'Esto es guerra' (América TV) y 'Combate' (ATV). El programa sirvió de trampolín para varios de sus participantes, a pesar de no contar con figuras ampliamente conocidas en el medio.

Aunque gozó de gran popularidad, no estuvo exento de controversias. BTL fue acusado de copiar a 'Esto es guerra' y 'Combate'. Además, el reality de competencia fue señalado por promover una secuencia de baile muy sugerente. El propio canal pidió disculpas públicas tras una queja de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión luego de presentarse la secuencia del 'Baile del tubo'.

Laura Huarcayo feliz por su retorno a la TV después de casi una década y defiende el rating de 'Mande quien mande': "Quiero recuperar mi espacio"

Laura Huarcayo feliz por su retorno a la TV después de casi una década y defiende el rating de ‘Mande quien mande’: “Quiero recuperar mi espacio”

Tiktoker Fer 'Chiclecitos' revela el motivo de la salida de Erick Elera de 'MQM': "(Laura) No estaba tan contenta"

Tiktoker Fer ‘Chiclecitos’ revela el motivo de la salida de Erick Elera de 'MQM': "(Laura) No estaba tan contenta"

Rebeca Escribens confiesa por qué no quedó seleccionada como conductora de 'Mande quien mande': "No llegamos a ningún acuerdo"

Rebeca Escribens confiesa por qué no quedó seleccionada como conductora de 'Mande quien mande': "No llegamos a ningún acuerdo"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Xiomy Kanashiro confiesa que encaró a Jefferson Farfán por no definir qué tipo de relación tenían: "Le dije que no iba a ser una más"

Xiomy Kanashiro confiesa que encaró a Jefferson Farfán por no definir qué tipo de relación tenían: "Le dije que no iba a ser una más"

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Carlos Alcántara sorprende al decidir colocarse el 'chip de la juventud' a sus 61 años tras separarse de su esposa Jossie Lindley

Sobrina de Jefferson Farfán y ex 'Esto es Guerra', Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: "Esposo mío"

Sobrina de Jefferson Farfán y ex ‘Esto es Guerra’, Ximena Peralta, revela que contrajo matrimonio con su novio nigeriano: “Esposo mío”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

