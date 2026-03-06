Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, pese a todos los cuestionamientos iniciales, se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. La bailarina fue la más reciente invitada al pódcast 'Edson pa qué más', conducido por Edson Dávila, y sorprendió al revelar detalles inéditos del inicio de su relación con el exfutbolista de Alianza Lima.

Kanashiro aseguró que al inicio ella no buscaba una relación porque estaba enfocada en sus proyectos personales, pero las conversaciones con Farfán Guadalupe fueron avanzando y las cosas fluyeron entre ambos. Es así que la también conductora de 'América hoy' reveló que optó por dejarle las cosas claras y encararlo para que defina el tipo de relación que quería llevar con ella.

Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán: así inicio su historia de amor

Xiomy Kanashiro indicó que hubo un corto periodo de tiempo del 2025 en el cual se dejó de hablar con Jefferson Farfán, pero que se reencontraron a fines de año y retomaron el contacto. Los mensajes y las conversaciones se volvieron más frecuentes, por lo que ella decidió los puntos sobre las íes.

Según cuenta, un 6 de enero se sentaron a conversar y es ahí dónde le dijo todo lo que sentía al exjugador de la selección peruana. "Me acuerdo que él estaba soltero y yo soltera y yo le dije 'por sea caso, yo no voy a ser una más tuya' ", fueron las palabras que en ese momento le dijo a Farfán.

Asimismo, le dejó en claro que prefería conservar la amistad antes de intentar una relación que podría no funcionar. "No te confundas porque siempre vamos a ser amigos. Tú me caes bien, hay una buena amistad entre nosotros y siento que si vamos a intentar que no va, terminamos peleados y a mí no me gusta eso", le recalcó.

Jefferson Farfán sorprendió con su respuesta a Xiomy Kanashiro

Luego de expresarle sus sentimientos, llegó el turno para que Jefferson Farfán responda. Según cuenta la bailarina de 28 años, se sorprendió demasiado con la respuesta que le dio la popular 'Foquita'. "Él me responde '¿y quién te ha dicho que tú vas a ser eso (una más en su vida). Yo no esperé esa respuesta, me quedé en shock porque ahí como quien iba a poner las cosas claras era yo y fue como que 'bum', no me lo esperé", reveló.

Esta respuesta de Jefferson Agustín Farfán Guadalupe fue la razón prinicipal para que Xiomy Kanashiro decida darse una oportunidad en el amor con el conductor de 'Enfocados'. En otro momento, el goleador le confesó que, tras unas charlas familiares y con personas cercanas a su entorno, tomó la decisión de querer empezar a salir con ella. "Quiero empezar a salir contigo para más adelante entablar una relación", le aseguró la exfigura del Schalke 04.

Ante esto, Kanashiro no dudó en aceptar la propuesta de su actual pareja. "Le dije que sí, hay que comenzar a salir. Se venía mi cumpleaños y la pasé con él, con mi familia", señaló.