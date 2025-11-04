A pocos días de celebrarse el 36° aniversario del grupo Skándalo, una nueva discusión envuelve a los exintegrantes de la boy band peruana. En una reciente entrevista para un medio local, Ricky Trevitazzo tildó de "malagradecido" a Luigui Carbajal tras enterarse de que la ex figura de 'Risas de américa' estaría hablando mal a sus espaldas.

"El que es un caballero se acerca y nos dice que no quiere que lo llamen o no quiere participar", cuestionó Trevitazzo. Además, el chalaco se mostró decepcionado al relatar que Luigui Carbajal da a entender que, cuando trabajaban juntos, él hacía todo. "Me pone ante la gente como un vago", declaró para Trome.

Luigui Carbajal no responde los mensajes de WhatsApp

Aunque lo lamenta, Ricky Trevitazzo descartó la posibilidad de insistirle a Luigui Carbajal para que asista al aniversario de Skándalo. “No le ruego a nadie, no le ruego a mis hijos ni a mi esposa y le voy a rogar a él… imagínate. Seguimos trabajando en la celebración del aniversario”, señaló el artista.

Sumado a ello, Trevitazzo relató que, en más de una oportunidad, ha intentado entablar una conversación con Luigui Carbajal; sin embargo, no ha obtenido respuesta alguna. “Le he escrito al WhatsApp y no me responde. Puedo decir que es malagradecido conmigo, porque siempre estuve ahí con él”, expresó.

¿Cuándo se celebrará el concierto de aniversario del grupo Skándalo?

El evento está programado para el 29 de noviembre en el Parque Zonal Wiracocha, en San Juan de Lurigancho. La celebración por los 36 años de Skándalo contará con la participación de Luisito Sánchez, Giovanni Kral y los hermanos Trevitazzo.

La reunión se concretó luego de que Ricky Trevitazzo devolviera la marca Skándalo a Roly Ortiz, fundador de la agrupación, quien se mostró emocionado por el buen gesto. “En su momento se malinterpretaron las cosas; en ningún momento hubo intención de apropiarme del nombre, solo de protegerlo”, se defendió el cantante en aquel entonces.