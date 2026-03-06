Paul Michael se sinceró acerca de su postura hacia Christian Cueva, expareja de Pamela López, con quien actualmente tiene una relación amorosa. El integrante de la Combinación de la Habana se presentó junto a la orquesta en el programa 'Préndete' donde fue consultado por Karla Tarazona y Rocío Miranda si compartiría un par de 'chelas' con el futbolista.

Lejos de mostrarse incómodo por la pregunta, el salsero sostuvo que no tendría problemas de que ello ocurriera, pues según explicó, en algún momento tanto López como Cueva tendrán que solucionar todos sus problemas personales y eso abriría la posibilidad de un encuentro. "En algún momento va a tener que conocerme, va a tener que verme porque yo voy a estar ahí con ella", señaló Michael.

Paul Michael habla de los hijos de Cueva y López

De la misma forma, Paul Michael aseguró que otra de las razones por las que no le molestaría juntarse con el exseleccionado nacional es porque considera mucho a los hijos que tuvo con López con quienes comparte mucho tiempo. El cantante además expresó que tomaría con madurez una eventual reunión con el popular 'Aladino'.

"Eso no lo descarto ah, ¿sabes por qué?, porque él es el papá de los hijos de Pamela (López) y yo a ellos los amo mucho. (...) Hablando con madurez, en algún momento me lo voy a tener que cruzar, o vamos a tener que hablar. Yo con él no tengo problemas", declaró. Cabe mencionar que Paul junto a Pamela y sus niños han protagonizado actividades familiares que no han dudado en subir a sus redes sociales.

Paul regresa a la Combinación de la Habana

La Combinación de la Habana anunció el 28 de febrero el regreso del cantante peruano Paul Michael como parte de su delantera. La noticia fue difundida a través de las redes sociales de la orquesta acompañada de un caluroso mensaje de bienvenida.

"Bienvenido, Paul Michael. La Combi se renueva y la delantera se enciende", se pudo leer en la red Instagram. Michael vuelve a ser un integrante de la reconocida agrupación luego de lanzarse como solista a comienzos del 2025.