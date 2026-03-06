HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV
Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     Anuncian clases virtuales y teletrabajo por escasez del GNV     
Sociedad

La Rinconada: mujer es hallada sin vida al frente de una botica

La escena fue alertada por vecinos de la localidad minera en horas de la mañana. La víctima estaba envuelta en frazadas y la necropsia será clave para esclarecer su identidad y las causas de su deceso.

Pobladores del asentamiento minero quedaron preocupados ante el hallazgo de cuerpo. Foto: composición LR.
Pobladores del asentamiento minero quedaron preocupados ante el hallazgo de cuerpo. Foto: composición LR.

La mañana de este viernes 6 de marzo, una joven fue hallada sin vida frente a una botica en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, Puno. El hallazgo fue reportado por vecinos y ha generado preocupación en esta localidad minera.

La joven fue encontrada en la puerta de una conocida botica ubicada en el jirón Panamá, urbanización Tres de Mayo, a pocos metros de la plaza de armas y de la municipalidad. Según el propietario del establecimiento, al abrir su negocio alrededor de las 5:30 de la mañana se encontró con la escena y alertó a la Policía. 

TE RECOMENDAMOS

TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el cuerpo estaba envuelto con una frazada color plomo y una colcha multicolor, además de tener la cabeza acomodada sobre una almohada. Se presume que la víctima habría sido trasladada desde otra zona y abandonada en ese punto.  .

PUEDES VER: Delincuentes roban vivienda y local de campaña de César Quispe, precandidato a diputado en Juliaca

lr.pe

Mujer aún sin identificar

El cadáver permanece en calidad de NN, pues hasta el momento no se ha logrado identificarla ni se han presentado familiares en el lugar. 

El cuerpo fue trasladado a la morgue central del Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia, procedimiento que será determinante para establecer las causas de la muerte. En tanto, las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, incluyendo las de la Municipalidad Distrital de Ananea, podrían aportar imágenes clave para esclarecer este hecho.

Notas relacionadas
Delincuentes roban vivienda y local de campaña de César Quispe, precandidato a diputado en Juliaca

Delincuentes roban vivienda y local de campaña de César Quispe, precandidato a diputado en Juliaca

LEER MÁS
Vecinos capturan y acaban con la vida de presunto ladrón tras robo que dejó a mujer herida en Puno

Vecinos capturan y acaban con la vida de presunto ladrón tras robo que dejó a mujer herida en Puno

LEER MÁS
Machita Mujer Caporal, el movimiento femenino que rompe estereotipos en la Candelaria: "El arte tiene poder"

Machita Mujer Caporal, el movimiento femenino que rompe estereotipos en la Candelaria: "El arte tiene poder"

LEER MÁS
Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

Joven que postuló a la UNI confesó que era su última oportunidad para ingresar y logró su vacante: "Me preparé casi un año"

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

Exploradores encuentran cueva subterránea de más de 2 km con impresionantes formaciones de cuarzo en Huánuco

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

LEER MÁS
Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

Chofer atropella a hombre que iba por la vereda en Jesús María y termina volcado al chocar con otro auto

LEER MÁS
Policía muere tras ingerir por error yogur con veneno que era evidencia de investigación en Ucayali

Policía muere tras ingerir por error yogur con veneno que era evidencia de investigación en Ucayali

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Matías Di Benedetto recibió su carné de cancha y está habilitado para jugar ante Los Chankas

Gobierno anuncia subsidio para taxistas que usan GNV y aumento del vale FISE para familias que compran balón de gas

Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO: transmisión del partido de hoy por LaLiga de España

Sociedad

Presidente del Consejo de Ministros anuncia teletrabajo y clases virtuales por escasez del GNV

Uno de cada cinco peruanos entre 18 a 25 años usa el celular al conducir en Lima: estudio revela serios riesgos en el tráfico

Cusco: menor fue hallada sin vida en un hospedaje; su padre fue detenido

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Fallo por caso Cecilia Ramos marca precedente en Perú: "Es la primera vez que la Corte IDH reconoce las esterilizaciones forzadas"

Fiscalía investiga contratos de más de S/97 millones de soles entre la MML y estudio de abogados de amigo de Rafael López Aliaga

Gobierno asigna S/ 100 millones al JNE tras reunión de Roberto Burneo con el MEF

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025