La Rinconada: mujer es hallada sin vida al frente de una botica

La mañana de este viernes 6 de marzo, una joven fue hallada sin vida frente a una botica en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, Puno. El hallazgo fue reportado por vecinos y ha generado preocupación en esta localidad minera.

La joven fue encontrada en la puerta de una conocida botica ubicada en el jirón Panamá, urbanización Tres de Mayo, a pocos metros de la plaza de armas y de la municipalidad. Según el propietario del establecimiento, al abrir su negocio alrededor de las 5:30 de la mañana se encontró con la escena y alertó a la Policía.

TE RECOMENDAMOS TOMÁS GÁLVEZ SALVADO POR SUS "HERMANITOS" DEL CONGRESO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Al llegar al lugar, los agentes constataron que el cuerpo estaba envuelto con una frazada color plomo y una colcha multicolor, además de tener la cabeza acomodada sobre una almohada. Se presume que la víctima habría sido trasladada desde otra zona y abandonada en ese punto. .

Mujer aún sin identificar

El cadáver permanece en calidad de NN, pues hasta el momento no se ha logrado identificarla ni se han presentado familiares en el lugar.

El cuerpo fue trasladado a la morgue central del Instituto de Medicina Legal de Juliaca para la necropsia, procedimiento que será determinante para establecer las causas de la muerte. En tanto, las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, incluyendo las de la Municipalidad Distrital de Ananea, podrían aportar imágenes clave para esclarecer este hecho.