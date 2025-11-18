HOYSuscripcion LR Focus

Admiten extradición al Perú de el 'Monstruo'
Espectáculos

Luigui Carbajal es visto entrando a un hotel y ‘Urraco’ de Magaly Medina lo encara: "¿Tu mujer tiene conocimiento?"

'Magaly TV, la firme' publicó imágenes del cantante Luigui Carbajal, quien está casado, ingresando con su auto a un conocido hotel en Lima.

Luigui Carbajal se casó con Diana García en 2023. Foto: composición LR/ATV
Luigui Carbajal se casó con Diana García en 2023. Foto: composición LR/ATV

¿Ampay? ‘Magaly TV, la firme’ compartió un avance del programa, en las que se ve al excantante de Skándalo ingresando en su auto a un conocido hotel. “¿Qué hace el cantante de cumbia, Luigui Carbajal, saliendo de este hotel en Lince?”, se le escucha decir al reportero en la voz en off del video que será difundido este martes 18 de noviembre con la respuesta del actor cómico.

Con pruebas en mano, el 'Urraco' de Magaly Medina encaró a Luigui Carbajal, quien mostró una inesperada reacción con la pregunta directa: “Tenemos imágenes tuyas entrando a un hotel. ¿Tu mujer tiene conocimiento de esto?”.

'Urraco' de Magaly Medina encara a Luigui Carbajal tras supuestas imaganes entrando a hotel

El adelanto de ‘Magaly TV, la firme’ reveló el adelanto de un posible ampay de Luigui Carbajal. Según el material mostrado, el artista fue captado entrando a un hotel sin la compañía de su esposa. Cuando el reportero del programa se acercó para consultarle por las imágenes, el actor cómico se mostró desconcertado.

En las imágenes difundidas se observa al cantante dentro de su auto, saliendo del establecimiento en Lince. Sin embargo, hasta el momento, el actor cómico no se ha pronunciado al respecto. Mientras que en redes sociales, los internautas no tardaron en reaccionar al video. “No sean mal pensados, de repente solo se fue a bañar porque le cortaron el agua en su casa” y “Dice el dicho: el tramposo no cambia, solo descansa”, se lee entre los comentarios.

Ricky Trevitazzo acusa a Luigui Carbajal de hablar mal de él y lamenta su ausencia en el reencuentro de Skándalo: 'Es un malagradecido'

lr.pe

¿Quién es Diana García, la esposa de Luigui Carbajal?

Diana García es la esposa de Luigui Carbajal y madre de su hija, nacida en mayo de 2025. La pareja se casó en una ceremonia religiosa el 20 de mayo de 2023, consolidando una relación que inició años atrás y en la que se llevan 14 años de diferencia.

La pareja del cantante, quien es doctora, ha mantenido un perfil bajo a pesar de la notoriedad de su esposo. En 2021, Luigui Carbajal anunció su compromiso con una serie de fotografías que compartió en Instagram, donde se veía el emotivo momento en el que le entregó una caja roja con el anillo de compromiso. Desde entonces, ambos han vivido una etapa familiar estable y recientemente celebraron la llegada de su primera hija.

Ricky Trevitazzo acusa a Luigui Carbajal de hablar mal de él y lamenta su ausencia en el reencuentro de Skándalo: "Es un malagradecido"

Ricky Trevitazzo acusa a Luigui Carbajal de hablar mal de él y lamenta su ausencia en el reencuentro de Skándalo: “Es un malagradecido”

Roly Ortiz le hace desgarradora petición a Luigui Carbajal tras negarse a volver a Skándalo: "No me queda mucho tiempo en este mundo"

Roly Ortiz le hace desgarradora petición a Luigui Carbajal tras negarse a volver a Skándalo: "No me queda mucho tiempo en este mundo"

Luigui Carbajal cuenta el temor de suegra ante atentados a artistas: "Me quiere comprar un chaleco antibalas"

Luigui Carbajal cuenta el temor de suegra ante atentados a artistas: "Me quiere comprar un chaleco antibalas"

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Silvia Núñez del Arco enfrentó a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad en su cumpleaños: "Mentiroso y malhablado"

Silvia Núñez del Arco enfrentó a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad en su cumpleaños: “Mentiroso y malhablado”

Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

Chef Luciano Mazzetti pasa tenso momento con participante tras ser acusado de favoritismo en reality chileno: "No me interesa"

Chef Luciano Mazzetti pasa tenso momento con participante tras ser acusado de favoritismo en reality chileno: “No me interesa”

Karla Bacigalupo revela detalles del traje típico que llevará en una de las noches más importantes del Miss Universo 2025: "Pueden esperar un show"

Karla Bacigalupo revela detalles del traje típico que llevará en una de las noches más importantes del Miss Universo 2025: "Pueden esperar un show"

