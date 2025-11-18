¿Ampay? ‘Magaly TV, la firme’ compartió un avance del programa, en las que se ve al excantante de Skándalo ingresando en su auto a un conocido hotel. “¿Qué hace el cantante de cumbia, Luigui Carbajal, saliendo de este hotel en Lince?”, se le escucha decir al reportero en la voz en off del video que será difundido este martes 18 de noviembre con la respuesta del actor cómico.

Con pruebas en mano, el 'Urraco' de Magaly Medina encaró a Luigui Carbajal, quien mostró una inesperada reacción con la pregunta directa: “Tenemos imágenes tuyas entrando a un hotel. ¿Tu mujer tiene conocimiento de esto?”.

'Urraco' de Magaly Medina encara a Luigui Carbajal tras supuestas imaganes entrando a hotel

El adelanto de ‘Magaly TV, la firme’ reveló el adelanto de un posible ampay de Luigui Carbajal. Según el material mostrado, el artista fue captado entrando a un hotel sin la compañía de su esposa. Cuando el reportero del programa se acercó para consultarle por las imágenes, el actor cómico se mostró desconcertado.

En las imágenes difundidas se observa al cantante dentro de su auto, saliendo del establecimiento en Lince. Sin embargo, hasta el momento, el actor cómico no se ha pronunciado al respecto. Mientras que en redes sociales, los internautas no tardaron en reaccionar al video. “No sean mal pensados, de repente solo se fue a bañar porque le cortaron el agua en su casa” y “Dice el dicho: el tramposo no cambia, solo descansa”, se lee entre los comentarios.

¿Quién es Diana García, la esposa de Luigui Carbajal?

Diana García es la esposa de Luigui Carbajal y madre de su hija, nacida en mayo de 2025. La pareja se casó en una ceremonia religiosa el 20 de mayo de 2023, consolidando una relación que inició años atrás y en la que se llevan 14 años de diferencia.

La pareja del cantante, quien es doctora, ha mantenido un perfil bajo a pesar de la notoriedad de su esposo. En 2021, Luigui Carbajal anunció su compromiso con una serie de fotografías que compartió en Instagram, donde se veía el emotivo momento en el que le entregó una caja roja con el anillo de compromiso. Desde entonces, ambos han vivido una etapa familiar estable y recientemente celebraron la llegada de su primera hija.