Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori lideran intención de voto | Sin Guion con Rosa María Palacios

Espectáculos

Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: “A empezar de cero”

El reconocido actor cómico Melcochita decidió darle un giro a su situación personal y económica tras semanas difíciles y apostó por un negocio propio.

Melcochita acusó a Monserrat Seminario de quedarse con todo su dinero.
Melcochita acusó a Monserrat Seminario de quedarse con todo su dinero. | Foto composición LR / Google / Andrea Llosa

Pablo Villanueva, conocido artísticamente como Melcochita, vuelve a estar en el centro de la atención pública. Luego de atravesar un momento complejo a nivel personal, el humorista sorprendió al anunciar un nuevo emprendimiento con el que busca salir adelante y recuperar estabilidad.

La decisión llega después de su mediática separación de Monserrat Seminario, a quien acusó públicamente de haberlo dejado sin recursos económicos. Pese al escenario adverso, el músico optó por enfocarse en nuevos proyectos y compartirlos de forma directa con su público.

Melcochita apuesta por un nuevo negocio tras la polémica

A través de sus redes sociales, Melcochita presentó su reciente iniciativa, la cual despertó de inmediato la curiosidad de sus seguidores. En el video difundido, se le observa con un mejor semblante y una actitud positiva frente a esta nueva etapa.

El artista explicó que ahora ofrece saludos personalizados grabados en pequeñas grabadoras portátiles, similares a parlantes. Según detalló, el producto está disponible en cuatro colores y puede adquirirse mediante pedido directo.

El mensaje de Melcochita al anunciar su emprendimiento

En la descripción del video, el propio Melcochita animó a su público a sumarse a la iniciativa con una frase clara y directa: “Haz tu pedido ya, saludos para todo el mundo y a nivel satelital”, expresó el sonero con su característico estilo.

Hacia el final del clip, una frase escrita captó la atención de los usuarios y resumió su momento actual. “A empezar de cero, todo tiene solución, menos la muerte, a seguir adelante por mis hijitas”, se lee en el mensaje que acompaña las imágenes.

Reacciones en redes al nuevo emprendimiento de Melcochita

La propuesta no pasó desapercibida entre los internautas, quienes dejaron mensajes de respaldo y buenos deseos para el humorista. Muchos destacaron su esfuerzo por salir adelante pese a las dificultades recientes.

“Este señor se merece todo el respeto y apoyo”, “Éxitos Melcochita”, “Esto sí vale la pena”, “Ya te compro un saludo, tío Melcocha”, fueron algunos de los comentarios positivos. Otros usuarios, en cambio, mencionaron a su expareja, recordando la polémica que rodeó la ruptura.

Melcochita acusa a Monserrat Seminario de quedarse con su dinero

Días atrás, Melcochita explicó los motivos que lo llevaron a poner fin a su relación con Monserrat Seminario. Según su versión, el problema central fue el manejo del dinero y la falta de claridad en las cuentas del hogar.

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró el sonero en conversación con Trome, dejando clara su postura frente a la polémica.

