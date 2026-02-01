HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

Las hijas del artista rompieron su silencio tras el anuncio de la ruptura sentimental y confesaron graves episodios que habrían afectado directamente a Pablo Villanueva.

Hijas de Melcochita hacen grave acusación contra la expareja de su padre.
Hijas de Melcochita hacen grave acusación contra la expareja de su padre. | Composición LR / Google

Los conflictos familiares alrededor de Pablo Villanueva, conocido como Melcochita, continúan generando polémica. Luego de que Monserrat Seminario confirmara entre lágrimas el final de su relación de 17 años con el cómico, Yessenia y Susan Villanueva decidieron pronunciarse públicamente.

Ambas hermanas responsabilizaron a la expareja de su padre por presuntos episodios de maltrato, situación que, aseguran, las llevó a salir en su defensa al notar el impacto emocional que atravesó el artista tras la separación.

PUEDES VER: Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: 'Me dejó, se fue por las cizañas'

lr.pe

Hijas de Melcochita denuncian presunto maltrato contra Pablo Villanueva

Yessenia Villanueva fue la primera en referirse al tema y dejó en claro su postura frente a la situación que involucra a su progenitor. La joven sostuvo que, como hijas, no permanecerán en silencio ante lo que consideran una conducta violenta. “Como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él también porque es nuestro padre”, declaró para Jimmy Show, sin dar detalles adicionales sobre los hechos mencionados.

Susan Villanueva reforzó esa versión con un mensaje directo hacia Monserrat Seminario. En su intervención, cuestionó el trato hacia Melcochita pese al respaldo económico que, según indicó, brindó durante años. “Porque si alguien te está dando para que mantengas a tus hijos, a tus padres, a tus hermanos, no le pongas la mano encima. No seas Judas. Si lo quieres sangrar, ságralo, pero trátalo bien”, expresó.

PUEDES VER: Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

lr.pe

Monserrat habría retenido documentos importantes de Melcochita

Además de las acusaciones por presunto maltrato, las hijas del humorista señalaron que Monserrat Seminario habría retenido documentos personales del artista, lo que actualmente le impediría salir del país. Susan afirmó que esa situación afecta directamente la posibilidad de que su padre viaje a Estados Unidos, pese a contar con residencia americana.

Ella le ha quitado los documentos. Eso es legal porque él tiene una residencia americana y ella ha ocupado su residencia; por eso no puede viajar ahorita, sino ya estaría acá. Yo voy a ir a Lima la siguiente semana si no le entregan sus d ocumentos”, aseguró.Finalmente, ambas confirmaron que el paradero de Melcochita se mantiene en reserva por motivos de seguridad familiar. “Mi papá está incógnito. Las únicas que sabemos somos nosotras, las hijas”, concluyeron.

