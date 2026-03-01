HOYSuscripcion LR Focus

Música

Los Mirlos, Bomba Estéreo y un disco que apunta al Latin Grammy

La agrupación de Moyobamba y los colombianos estrenaron el videoclip de 'Eres mentiroso'. La canción es parte de una producción que apunta a los Latin Grammy.

Los Mirlos y los colombianos de Bomba Estéreo se trasladaron a Miami para grabar el videoclip de Eres mentiroso, uno de los temas del disco más internacional de la agrupación peruana: The World Meets Los Mirlos. El álbum reúne las colaboraciones de LA LOM, Rubén Albarrán (de Café Tacuba), 311, Guaynaa, entre otros. “El videoclip fue grabado en Sweat Records, icónica tienda de vinilos ubicada en el corazón de Little Haiti, en Miami”, anunciaron en un comunicado.

En la dirección de la producción están Álvaro Luque, Anaí Olivares Prieto y Yal Farreras. La protagonista del video es la voz de Bomba Estéreo, Li Saumet, quien recorre la tienda mientras canta y rapea. El videoclip tiene imágenes de archivo de los conciertos de la agrupación fundada por Jorge Rodríguez. Luque dirigió la película documental La danza de Los Mirlos que fue estrenada en el Festival de Cine de Lima y muestra la historia de la banda desde sus inicios en Moyobamba en los 70. “El lanzamiento, que ya puede disfrutarse en todas las plataformas digitales, marca un nuevo capítulo en la proyección internacional de la legendaria agrupación peruana”, agregan en el comunicado.

Los Mirlos es, desde hace décadas, una agrupación internacional. “¡Fue un honor ser parte de esto! Gracias a Los Mirlos y a todo el equipo”, comentaron desde Sweat Records en Instagram. Además de llegar a Sudamérica, su música había llegado a países como Eslovenia donde ofrecieron un concierto que no estaba dirigido a la comunidad latina. Sin embargo, su presentación en Coachella en la misma fecha que Lady Gaga, ha sido un impulso para continuar en los principales festivales del mundo. Sobre todo, porque fueron los organizadores quienes los buscaron para esa edición.

“Viajé a Los Ángeles para poder lograr cerrar el contrato y  pensé que iba a ser más complicado, pero cuando llegué a sus oficinas tenían pósters de la banda, tenían los vinilos. Yo dije: ‘¡Qué es esto! ¡Eran fanáticos!”, nos  contó en 2024, Javier Rodríguez, mánager de Los Mirlos. Previo al concierto de Los Mirlos en Coachella, don Jorge Rodríguez, nos dijo: “Tengo tantas canciones que ni siquiera mis músicos las conocen, ¡cuándo se grabarán! Hay como 150 canciones y 50 en maquetas para decir ‘a ver, qué cosas quieren, vamos grabando esta canción’. Ya he hecho la melodía con mi voz y la guitarra”.

¿Cuál es el siguiente paso? La agrupación apunta a los Latin Grammy.  “Tenemos al equipo y todos están enfocados en eso”.

