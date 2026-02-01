HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Susan Villanueva recurrirá a la ministra del MIMP por presunto maltrato de Monserrat Seminario contra Melcochita: “Que se investigue este caso”

Susan Villanueva, hija de Melcochita, anuncia que tomará medidas legales y acudirá al MIMP ante presunto maltrato de Monserrat Seminario.

Susan Villanueva fue clara y arremetió contra Monserrat Seminario, expareja de Melcochita.
Susan Villanueva fue clara y arremetió contra Monserrat Seminario, expareja de Melcochita. | Composición LR / Google

Sin filtros, Susan Villanueva se manifestó públicamente contra la esposa de su padre, Monserrat Seminario. En un en vivo transmitido por TikTok, la hija del humorista dejó en claro que no permitirá que se vulneren los derechos de Melcochita y anunció que acudirá a las autoridades competentes para denunciar cualquier acto de violencia.

La hija del artista enfatizó que su prioridad es proteger a su progenitor y aseguró que buscará apoyo directo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “Quisiera hablar con la ministra para que vea y se investigue este caso”, comentó, subrayando la gravedad de la situación que afecta a un adulto mayor.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: 'Se gastó toda mi plata'

lr.pe

Hijas de Melcochita denuncian presunta agresión

Ambas hijas responsabilizaron a Monserrat Seminario por los presuntos episodios de maltrato que habría sufrido el comediante. La decisión de intervenir surgió tras percibir el impacto emocional que la situación ocasionó en su padre, motivándolas a no permanecer en silencio.

Yessenia Villanueva también se pronunció y declaró que, como hijas, su obligación es proteger al patriarca. “Como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él también porque es nuestro padre”, afirmó durante su intervención en Jimmy Show, manteniendo firme su postura frente al conflicto familiar.

PUEDES VER: Monserrat Seminario se defiende tras ser acusada por las hijas de Melcochita de maltratar a su padre: 'Las voy a denunciar'

lr.pe

Polémica y medidas legales en torno a Melcochita

Susan Villanueva advirtió con contundencia que cualquier incidente que afecte la integridad de su padre será responsabilizado directamente. “Si algo le llega a pasar a mi papá, si dicen que se cayó o que le dio un ataque… no. Ella le pega. Y lo estoy dejando bien claro”, declaró.

La controversia sigue creciendo mientras las hijas del humorista buscan que las autoridades evalúen la situación y se tomen acciones concretas. Este caso ha colocado nuevamente a Melcochita en el ojo público.

Notas relacionadas
Monserrat Seminario denuncia que recibe amenazas contra su vida tras confirmar ruptura con Melcochita: “Ya pedí garantías”

Monserrat Seminario denuncia que recibe amenazas contra su vida tras confirmar ruptura con Melcochita: “Ya pedí garantías”

LEER MÁS
Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

LEER MÁS
Monserrat Seminario se defiende tras ser acusada por las hijas de Melcochita de maltratar a su padre: “Las voy a denunciar”

Monserrat Seminario se defiende tras ser acusada por las hijas de Melcochita de maltratar a su padre: “Las voy a denunciar”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

LEER MÁS
Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

LEER MÁS
Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025