Susan Villanueva recurrirá a la ministra del MIMP por presunto maltrato de Monserrat Seminario contra Melcochita: “Que se investigue este caso”
Susan Villanueva, hija de Melcochita, anuncia que tomará medidas legales y acudirá al MIMP ante presunto maltrato de Monserrat Seminario.
Sin filtros, Susan Villanueva se manifestó públicamente contra la esposa de su padre, Monserrat Seminario. En un en vivo transmitido por TikTok, la hija del humorista dejó en claro que no permitirá que se vulneren los derechos de Melcochita y anunció que acudirá a las autoridades competentes para denunciar cualquier acto de violencia.
La hija del artista enfatizó que su prioridad es proteger a su progenitor y aseguró que buscará apoyo directo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. “Quisiera hablar con la ministra para que vea y se investigue este caso”, comentó, subrayando la gravedad de la situación que afecta a un adulto mayor.
Hijas de Melcochita denuncian presunta agresión
Ambas hijas responsabilizaron a Monserrat Seminario por los presuntos episodios de maltrato que habría sufrido el comediante. La decisión de intervenir surgió tras percibir el impacto emocional que la situación ocasionó en su padre, motivándolas a no permanecer en silencio.
Yessenia Villanueva también se pronunció y declaró que, como hijas, su obligación es proteger al patriarca. “Como hijos, si vemos que a nuestro padre le pegan, obvio vamos a sacar la cara por él también porque es nuestro padre”, afirmó durante su intervención en Jimmy Show, manteniendo firme su postura frente al conflicto familiar.
Polémica y medidas legales en torno a Melcochita
Susan Villanueva advirtió con contundencia que cualquier incidente que afecte la integridad de su padre será responsabilizado directamente. “Si algo le llega a pasar a mi papá, si dicen que se cayó o que le dio un ataque… no. Ella le pega. Y lo estoy dejando bien claro”, declaró.
La controversia sigue creciendo mientras las hijas del humorista buscan que las autoridades evalúen la situación y se tomen acciones concretas. Este caso ha colocado nuevamente a Melcochita en el ojo público.