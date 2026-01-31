HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

La revelación de Monserrat Seminario sobre el fin de su relación con Melcochita de 89 años generó sorpresa, luego de años de matrimonio y de tener dos hijas.

Melcochita y Monserrat tienen dos hijas. Foto: composición LR/Instagram
Melcochita y Monserrat tienen dos hijas. Foto: composición LR/Instagram

La relación entre el cómico Pablo Villanueva y Monserrat Seminario llegó a su fin, según reveló la propia esposa de Melcochita entre lágrimas en un video difundido recientemente. La noticia sorprendió en el mundo del espectáculo, ya que la pareja era considerada una de las más estables, con casi 17 años de historia juntos y una familia formada.

Hasta el momento, el humorista de 89 años no ha emitido un comunicado oficial sobre la ruptura. Sin embargo, su aún esposa aclaró que la ruptura no fue por una infidelidad, pero sí contó que atraviesa un dificil momento tras años de relación y dos hijas en común.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': 'Han tenido una mejor oferta'

lr.pe

¿Cuántos años estuvieron juntos Melcochita y Monserrat?

La relación entre el también sonero y Monserrat Seminario se extendió por casi 17 años. La pareja contrajo matrimonio civil en 2017 y formó una familia con dos hijas como fruto de su unión. La diferencia de edad entre ambos también fue un aspecto que siempre llamó la atención pública: el cpomico le lleva 48 años a quien hasta ahora sigue siendo su esposa.

En una de sus últimas apariciones en televisión juntos, Monserrat recordó cómo inició su romance con el también sonero. Entre risas, relató en el programa de Aldo Miyashiro, que al inicio lo rechazaba constantemente: “Como yo lo choteaba, yo lo mandaba a volar, cambiaba de número y buscaba mi número para llamarme”. Incluso bromeó sobre la familia que formaron: “Acuérdate que te da unas hermosas hijas que son tres. Y aparte agradece que estás jovencito, gracias a mí”.

PUEDES VER: Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno: 'Sabotean al artista'

lr.pe

¿Por qué Melcochita y Monserrat terminaron su matrimonio?

De acuerdo con lo contado por Monserrat Seminario, la separación no se debió a una traición amorosa, sino a la influencia de terceros. La aún esposa del cómico aseguró que su matrimonio se rompió por “cizañas”, es decir, comentarios o conflictos externos que habrían afectado la relación.

Las declaraciones fueron compartidas en un video difundido por Susan Villanueva, hija del artista, quien también reaccionó públicamente. De hecho, algunos hijos de Melcochita ironizaron la situación en redes sociales. “Cuando ustedes se quieren hacer un casting para ser actriz y quieren llorar, pero que les salgan lágrimas de verdad, no como la Monserrat…”, comentó su hija.

Notas relacionadas
Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

LEER MÁS
Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno: “Sabotean al artista”

Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno: “Sabotean al artista”

LEER MÁS
Melcochita indiferente al posible regreso de su hija Yessenia a Perú por temor a ser deportada de EE. UU.: "Es cosa de ella"

Melcochita indiferente al posible regreso de su hija Yessenia a Perú por temor a ser deportada de EE. UU.: "Es cosa de ella"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': "Han tenido una mejor oferta"

Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': "Han tenido una mejor oferta"

LEER MÁS
César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

César Vega se muestra sorprendido por relación de su ex Suheyn Cipriani con streamer Macarius: "No estaba muy enterado"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó duramente designación de Mano Menezes como DT de la selección peruana: "Es un técnico para equipo chico"

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Pataz: Así fue la Operación Libertad que permitió el rescate de 29 mineros secuestrados

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025