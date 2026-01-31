La relación entre el cómico Pablo Villanueva y Monserrat Seminario llegó a su fin, según reveló la propia esposa de Melcochita entre lágrimas en un video difundido recientemente. La noticia sorprendió en el mundo del espectáculo, ya que la pareja era considerada una de las más estables, con casi 17 años de historia juntos y una familia formada.

Hasta el momento, el humorista de 89 años no ha emitido un comunicado oficial sobre la ruptura. Sin embargo, su aún esposa aclaró que la ruptura no fue por una infidelidad, pero sí contó que atraviesa un dificil momento tras años de relación y dos hijas en común.

¿Cuántos años estuvieron juntos Melcochita y Monserrat?

La relación entre el también sonero y Monserrat Seminario se extendió por casi 17 años. La pareja contrajo matrimonio civil en 2017 y formó una familia con dos hijas como fruto de su unión. La diferencia de edad entre ambos también fue un aspecto que siempre llamó la atención pública: el cpomico le lleva 48 años a quien hasta ahora sigue siendo su esposa.

En una de sus últimas apariciones en televisión juntos, Monserrat recordó cómo inició su romance con el también sonero. Entre risas, relató en el programa de Aldo Miyashiro, que al inicio lo rechazaba constantemente: “Como yo lo choteaba, yo lo mandaba a volar, cambiaba de número y buscaba mi número para llamarme”. Incluso bromeó sobre la familia que formaron: “Acuérdate que te da unas hermosas hijas que son tres. Y aparte agradece que estás jovencito, gracias a mí”.

¿Por qué Melcochita y Monserrat terminaron su matrimonio?

De acuerdo con lo contado por Monserrat Seminario, la separación no se debió a una traición amorosa, sino a la influencia de terceros. La aún esposa del cómico aseguró que su matrimonio se rompió por “cizañas”, es decir, comentarios o conflictos externos que habrían afectado la relación.

Las declaraciones fueron compartidas en un video difundido por Susan Villanueva, hija del artista, quien también reaccionó públicamente. De hecho, algunos hijos de Melcochita ironizaron la situación en redes sociales. “Cuando ustedes se quieren hacer un casting para ser actriz y quieren llorar, pero que les salgan lágrimas de verdad, no como la Monserrat…”, comentó su hija.