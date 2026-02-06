Susan Villanueva, hija de Melcochita, asegura que su padre está siendo 'chantajeado' psicológicamente por Monserrat Seminario "Lo ve como un producto"

Susan Villanueva, una de las hijas mayores del cómico y sonero Melcochita, lanzó delicadas acusaciones sobre la situación actual de su padre, al asegurar que estaría siendo víctima de chantaje. "No, yo no creo, yo sé al 100 % que está siendo chantajeado", afirmó. En la misma línea, señaló que las presiones no se limitarían a amenazas, sino también a situaciones que afectarían su equilibrio emocional.

La hija de Pablo Villanueva - nombre real del artista - indicó que la expareja de su progenitor, Monserrat Seminario, estaría utilizando a las hijas menores del cantante para influenciarlo, motivándolas a llamarlo constantemente y enviarle videos llorando con frases como "te necesito, papá". Para Susan, esto representa una exposición innecesaria de las menores y una forma de presión emocional hacia Melcochita.

TE RECOMENDAMOS ¡POR ESO NO SANAS! LA TERAPIA SOMÁTICA REVELA QUÉ GUARDA TU CUERPO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Hija de Melcochita asegura que no mantiene comunicación con Monserrat Seminario

Susan Villanueva reveló que no tiene contacto directo con Monserrat Seminario, con quien su padre mantuvo una relación de 17 años. "Yo cuando llamo, llamo para hablar con él", aclaró, indicando que prefiere comunicarse solo con el humorista.

Además, hizo un llamado a las autoridades para intervenir y recuperar el pasaporte y los documentos de residencia del artista de 89 años, los cuales - según indicó - estarían siendo retenidos por Seminario. También cuestionó la forma en que la expareja de su padre se refiere a él. "En sus redes no le dice Pablo, que es su nombre. Le dice Melcocha. Melcocha es una persona que produce dinero, pero a puertas cerradas es Pablo", expresó.

Hija de Melcochita denuncia que dinero de su padre ha sido malgastado

Según Susan Villanueva, los ingresos económicos de su padre habrían servido para mantener a la familia de Monserrat Seminario. "Todo se fue a la familia de ella, a los padres, porque el papá no trabaja hace más de 20 años. Todos los hijos que ellos tienen son vagos, incluyendo la mujer", declaró.

Finalmente, Susan aseguró que su padre viviría en un ambiente tóxico y marcado por la violencia doméstica, lo que habría generado una dependencia emocional con su expareja. "A su edad ya no es amor, es costumbre. Es difícil salir. Ella ha salido en varias ocasiones que él ya no tiene nada y que está harta", finalizó.