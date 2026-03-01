José Jerí no declarará a la Fiscalía este 2 de marzo: audiencia fue reprogramada

La toma de declaración al expresidente José Jerí, pactada inicialmente para este lunes 2 de marzo, fue reprogramada por el Ministerio Público, informó la defensa del exmandatario. Esto como parte de las diligencias preliminares para determinar si existió alguna intervención indebida del entonces jefe del Estado en procesos de contratación en el Ejecutivo.

Precisó que no se han especificado los motivos de la reprogramación y tampoco la fecha de la misma.

“Básicamente se han limitado a indicar de que están dentro del plazo de la investigación, que son 90 días y que van a realizar la diligencia en otra fecha. No han dado mayor explicación al respecto. Yo estimo y ahí hago solamente ya una opinión propia. No es que sea el sustento de Fiscalía. Recuerden que la primera disposición establece la citación para el día 2 de marzo en Palacio de Gobierno. Pero entre la fecha de la citación y la actualidad, las cosas cambiaron. Entonces, entiendo yo que Fiscalía, al momento de cambiar la situación y pedir que la diligencia que ya no sea en Palacio está obviamente también aprovechando en variar la fecha”, declaró ante RPP.

Presidencia asegura que contratos se hicieron conforme a ley

Sobre este hecho, informado en un reportaje periodístico, Presidencia emitió un comunicado asegurando que todas las contrataciones se realizaron siguiendo los procedimientos de ley.

"Las señoras Fiorella Melgarejo, Cristina Beraún y Alicia Camargo fueron contratadas siguiendo el procedimiento establecido por la normativa vigente, tratándose de mujeres profesionales que cuentan con experiencia para el desempeño de las funciones asignadas", indicaron.

Sobre la visita de Guadalupe Vela y Violeta Beas, precisaron que fueron registradas en el aplicativo correspondiente, detallando lo exigido por ley.

