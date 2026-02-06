HOYSuscripcion LR Focus

Susan Villanueva desmiente al hijo de Monserrat Seminario tras negar que Melcochita haya pagado su carrera profesional: “Me da risa”

La hija del cómico Melcochita volvió a pronunciarse y cuestionó públicamente la versión del joven odontólogo y de su madre Monserrat Seminario.

Susan Villanueva revela que el hijo de Monserrat quiere denunciarlas por defender a su madre.
Susan Villanueva revela que el hijo de Monserrat quiere denunciarlas por defender a su madre. | Foto composición LR / Google / América hoy

La controversia alrededor de la familia de Melcochita vuelve a encenderse. Esta vez, Susan Villanueva reaccionó con ironía ante las declaraciones del hijo mayor de Monserrat Seminario, Ricardo Morán, quien negó que el humorista haya financiado su formación profesional en odontología. La hija del artista rechazó esa versión y aseguró contar con información que desmiente por completo ese relato.

Según indicó, el joven decidió pronunciarse luego de que su madre fuera duramente cuestionada en redes sociales, donde se le acusó de haber administrado la fortuna del cómico hasta dejarlo sin recursos. Frente a ello, Susan sostuvo que el odontólogo habría anunciado acciones legales para defender a Monserrat Seminario de los comentarios públicos.

Susan Villanueva responde a versión del hijo de Monserrat Seminario

Durante una entrevista en el programa 'América hoy', Susan Villanueva reafirmó su postura y aseguró que su padre sí cubrió los gastos universitarios del joven. En ese contexto, restó importancia a las amenazas legales y reaccionó con sarcasmo ante lo dicho por el odontólogo.

“Ya le pagó los estudios, el chico ya es odontólogo. Me da risa porque él también ha salido. Ya es mayor de edad así que lo puedo decir. Ha salido a decir que va a denunciar porque mi papá nunca le dio la carrera, la que le pagó la carrera es su mamá”, expresó de manera directa.

Susan Villanueva explica por qué Monserrat no habría pagado la carrera profesional de su hijo

La hija de Melcochita también puso en duda que Monserrat Seminario haya tenido la capacidad económica para costear la carrera de su hijo. Según explicó, durante los 17 años de relación con el cómico, ella no habría desempeñado actividad laboral alguna.

“Ser ama de casa es un trabajo de 24 horas, pero ella ni siquiera era ama de casa, tenía una empleada que le pagaba mi papá y la empleada hacía todo”, sostuvo, reforzando su versión sobre quién asumía realmente los gastos del hogar.

PUEDES VER: Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: 'Vamos a sacar la cara por él'

lr.pe

Susan Villanueva denuncia que Melcochita es víctima de chantaje

En otro momento de la entrevista, Susan Villanueva aseguró que existirían presiones constantes hacia Melcochita para que regrese con su esposa. Incluso afirmó que las hijas menores de la pareja habrían sido utilizadas emocionalmente.

"Yo sé al 100% que está siendo chantajeado. No solo con las amenazas, sino que todos los días usan a las hijas para decirles que llamen a su papá. Se han enviado videos de ellas llorando e incluso se han difundido en redes sociales con mensajes como: ‘Papá, regresa, te necesito’", precisó la hija de Melcochita para el programa matutino de América TV.

