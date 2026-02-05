HOYSuscripcion LR Focus

Monserrat Seminario confiesa por qué no trabajó durante los 17 años que estuvo con Melcochita: “Mi esposo no quería”

Monserrat Seminario, aún esposa de Melcochita, negó ser una “mantenida”, como afirman sus hijastras Yesenia y Susan Villanueva, y les enumeró los estudios que posee. 

Melcochita cuenta con 89 años y Monserrat Seminario con 40. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok.
Melcochita cuenta con 89 años y Monserrat Seminario con 40. Foto: Composición LR/Instagram/TikTok.

Monserrat Seminario reapareció públicamente para responder a las hijas de Melcochita, Susan y Yesenia Villanueva, quienes la tildaron de “mantenida” y le exigieron que trabaje, luego de las declaraciones del cómico y sonero, en las que aseguró que su aún esposa se gastó medio millón de soles correspondiente a sus ahorros.

En una transmisión en vivo a través de TikTok, la piurana y madre de los tres hijos de Pablo Villanueva, ‘Melcochita’, afirmó que durante los 17 años que estuvo con él no trabajo, ya que se trató de una decisión tomada por ambos. “Si soy una mantenida, es porque mi esposo me quiere mantener. Como les dije, mi esposo no quiere que yo trabaje”, expresó.  

lr.pe

Monserrat enumera los estudios que tiene tras ser acusada de “mantenida”

Monserrat, de 40 años, quien además admitió que administraba la fortuna de Melcochita, recalcó que no necesita ser una “mantenida”, como la calificaron sus hijastras Susan y Yesenia Villanueva. En ese sentido, les recordó su trayectoria educativa y aseguró que cuenta con estudios vinculados a la salud y gastronomía.

“He estudiado Enfermería Técnica (…) Aparte, he estudiado para chef, postres y tortas y panadería. Sé poner vitaminas, he estudiado para eso. ¿Qué más quieren saber de mí?”, sostuvo incomoda Monserrat, dejando entrever que podría dedicarse a ello en cualquier momento y generar sus propios ingresos.

Además, añadió que en su familia siempre se ha priorizado la educación. “Mi papá, mi mamá y mi hijo tienen un título, un trabajo. Por su profesión, se sacan la m***. Yo sí tengo un estudio, un certificado que he estudiado varias cosas”, explicó la nacida en Piura.

lr.pe

Monserrat revela en qué gasto el medio millón de soles de Melcochita

Días atrás, Monserrat Seminario confesó que gastó los S/500.000 que Melcochita ganó en el 2025. Al ser consultada por ‘América hoy’, explicó que ese dinero fue destinado a los bebés, gastos del hogar y paseos. “El dinero él lo trabaja y yo lo administro. Todo se va a la casa, a las bebés y a los paseos”, señaló.

A raíz de esto, el humorista abandonó la casa que compartía con ella y sus tres hijas, y se mudó a un cuarto alquilado. Además, él mismo admitió que se divorciará de la madre de sus hijos, poniendo fin a los 17 años de matrimonio.

