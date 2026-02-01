Hijas mayores de Melcochita acusaron a Monserrat de maltratar a su padre. | Composición LR / Google

Hijas mayores de Melcochita acusaron a Monserrat de maltratar a su padre. | Composición LR / Google

Monserrat Seminario negó de manera categórica haber agredido a Pablo Villanueva, luego de que sus hijas mayores aseguraran que la situación familiar se volvió complicada tras la ruptura. La expareja del cómico señaló que las versiones de Yessenia y Susan Villanueva carecen de fundamentos.

“Quién dice que yo le he estado pegando, tienen pruebas para que estén hablando…voy a denunciar esas personas, las voy a denunciar porque me están calumniando cosas que no he hecho”, afirmó visiblemente molesta y dejó en claro que no tolerará acusaciones falsas.

TE RECOMENDAMOS NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Monserrat Seminario planea reorganizar su vida tras separación con Melcochita

La expareja de Melcochita reveló que realizará cambios en su hogar para mudarse junto a sus hijas y aseguró que venderá algunos objetos para facilitar la transición. Este paso forma parte de su plan de reorganización personal y familiar.

“La vida continua. Voy hacer unos ajustes, unos arreglos acá, voy a ver, voy a vender unas cosas para poder irme con mis hijas”, expresó Monserrat, donde señaló priorizar el bienestar de sus pequeñas.

Monserrat denuncia amenazas tras fin de su romance con Melcochita

Monserrat también mencionó que ha recibido comentarios intimidantes sobre posibles agresiones, los cuales provendrían de personas vinculadas al círculo familiar de Pablo Villanueva. La expareja aseguró que tales comentarios no afectarán su postura.

“Ha dicho que va venir a pegarme, a revolcarme y a otras personas les está diciendo y me han llamado y me han dicho lo que ella dice de mí”, comentó, destacando que no permitirá que estas versiones influyan en su vida cotidiana.

PUEDES VER: Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

Reacción del cómico y defensa de Monserrat

Según Monserrat, Pablo Villanueva reconoció su sinceridad y le dijo que su llanto no era teatro, calificándola de buena actriz. Monserrat insistió en que no buscará confrontación, pero sí protegerá su reputación ante declaraciones falsas.

“No va venir, lo que estoy hablando no es un teatro. ‘Eres buena actriz’ así me dijo que lloras, que quieres que eso me lo guarde a mí”, sostuvo. Añadió que la familia del cómico debería abstenerse de difundir rumores que podrían desencadenar acciones legales.