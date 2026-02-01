HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Monserrat Seminario se defiende tras ser acusada por las hijas de Melcochita de maltratar a su padre: “Las voy a denunciar”

La expareja de Pablo Villanueva salió al frente para desmentir cualquier acto de violencia y advirtió que emprenderá acciones legales contra quienes la difamen.

Hijas mayores de Melcochita acusaron a Monserrat de maltratar a su padre.
Hijas mayores de Melcochita acusaron a Monserrat de maltratar a su padre. | Composición LR / Google

Monserrat Seminario negó de manera categórica haber agredido a Pablo Villanueva, luego de que sus hijas mayores aseguraran que la situación familiar se volvió complicada tras la ruptura. La expareja del cómico señaló que las versiones de Yessenia y Susan Villanueva carecen de fundamentos.

“Quién dice que yo le he estado pegando, tienen pruebas para que estén hablando…voy a denunciar esas personas, las voy a denunciar porque me están calumniando cosas que no he hecho”, afirmó visiblemente molesta y dejó en claro que no tolerará acusaciones falsas.

TE RECOMENDAMOS

NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: 'Vamos a sacar la cara por él'

lr.pe

Monserrat Seminario planea reorganizar su vida tras separación con Melcochita

La expareja de Melcochita reveló que realizará cambios en su hogar para mudarse junto a sus hijas y aseguró que venderá algunos objetos para facilitar la transición. Este paso forma parte de su plan de reorganización personal y familiar.

“La vida continua. Voy hacer unos ajustes, unos arreglos acá, voy a ver, voy a vender unas cosas para poder irme con mis hijas”, expresó Monserrat, donde señaló priorizar el bienestar de sus pequeñas.

Monserrat denuncia amenazas tras fin de su romance con Melcochita

Monserrat también mencionó que ha recibido comentarios intimidantes sobre posibles agresiones, los cuales provendrían de personas vinculadas al círculo familiar de Pablo Villanueva. La expareja aseguró que tales comentarios no afectarán su postura.

“Ha dicho que va venir a pegarme, a revolcarme y a otras personas les está diciendo y me han llamado y me han dicho lo que ella dice de mí”, comentó, destacando que no permitirá que estas versiones influyan en su vida cotidiana.

PUEDES VER: Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

Reacción del cómico y defensa de Monserrat

Según Monserrat, Pablo Villanueva reconoció su sinceridad y le dijo que su llanto no era teatro, calificándola de buena actriz. Monserrat insistió en que no buscará confrontación, pero sí protegerá su reputación ante declaraciones falsas.

“No va venir, lo que estoy hablando no es un teatro. ‘Eres buena actriz’ así me dijo que lloras, que quieres que eso me lo guarde a mí”, sostuvo. Añadió que la familia del cómico debería abstenerse de difundir rumores que podrían desencadenar acciones legales.

Notas relacionadas
Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

LEER MÁS
Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

Melcochita y Monserrat Seminario se separaron: ¿cuánto tiempo estuvieron juntos y por qué terminó la relación?

LEER MÁS
Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno: “Sabotean al artista”

Melcochita indignado luego que sacaran su película de cartelera en su primera semana de estreno: “Sabotean al artista”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: “Vamos a sacar la cara por él”

LEER MÁS
Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: "Me dejó, se fue por las cizañas"

LEER MÁS
Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': "Han tenido una mejor oferta"

Gisela Valcárcel habla por primera vez sobre la supuesta traición de Janet Barboza y Edson Dávila 'Giselo': "Han tenido una mejor oferta"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Dólar hoy, 29 de enero: ¿por qué cae la moneda estadounidense y qué factores influyen en este desplome?

Alianza Lima vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: hora, dónde ver y alineaciones del partido por la fecha 1 de la Liga 1 2026

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Espectáculos

Melissa Klug comparte reflexión tras perder juicio contra Jefferson Farfán por $300.000: "Dios pondrá todas las cosas en su lugar"

Gabriel Meneses confirma su relación con Sirena Ortiz: cuántos años tienen y cuál es su diferencia de edad

Génesis Tapia se compra lujosa camioneta como regalo de cumpleaños: "Cuando te esfuerzas por mejorar y avanzar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí responde hoy al Ministerio Público por caso Chifagate

Elecciones 2026: Amnistía Internacional lanza Mira Bien, una plataforma para contrastar planes de gobierno desde los derechos humanos

Condenan a exalcalde de Comas, Miguel Saldaña, por corrupción y no podrá postular en las elecciones municipales

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025