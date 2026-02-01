La separación entre Melcochita y Monserrat Seminario ha escalado de lo sentimental a lo mediático. Luego de casi 17 años de relación, la empresaria usó sus redes sociales para exponer una serie de situaciones que, según su versión, ocurrieron tras la ruptura. En un video difundido vía TikTok, Seminario no solo negó haber sido la causante del fin del vínculo, sino que denunció haber sido amenazada por allegados del cómico.

Con lágrimas y visiblemente afectada, Monserrat afirmó que su expareja, el reconocido humorista y sonero Pablo Villanueva ‘Melcochita’, la habría dejado influenciado por comentarios malintencionados. Según detalló, estas “cizañas” terminaron por deteriorar una relación que ya presentaba señales de desgaste.

Monserrat lanza advertencia a Melcochita

Durante su transmisión en vivo, Monserrat Seminario afirmó que empezó a recibir amenazas tras hacerse pública la separación con el comediante. Si bien evitó señalar directamente a una persona en particular, dejó entrever que los mensajes intimidatorios provendrían del entorno más cercano a Melcochita, específicamente después de que ella fuera acusada de haberlo maltratado.

“Si sigue fastidiando tu familia, ya sabes quién, yo hablo cosas que no quiero manchar tu reputación… porque te vas de picada. Estoy tranquila, pero que no me amenacen”, declaró con firmeza. La empresaria no se limitó a denunciar públicamente estas amenazas, sino que aseguró haber solicitado garantías personales para su seguridad ante las autoridades competentes.

Asimismo, enfatizó que no piensa tolerar más amedrentamientos. “Ya pedí garantías, miedo no le tengo. Si ella me viene a amenazar, que se atenga a las consecuencias. Yo divulgo todo y tu papá se va de picada”, sostuvo en tono desafiante.

Monserrat se habría gastado 500.000 dólares de Melcochita

Tras las acusaciones vertidas por Monserrat, el propio Melcochita ofreció su versión en entrevista con el diario Trome. El también cantante negó rotundamente que su decisión haya estado motivada por rumores externos o intervenciones familiares. Según explicó, el principal motivo de la ruptura fue la administración económica del hogar.

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, expresó el artista, dejando entrever que la confianza en la relación se habría quebrado debido a la falta de transparencia financiera.

Melcochita fue aún más contundente al revelar que, según sus cálculos, Monserrat Seminario se habría gastado alrededor de medio millón de dólares durante el tiempo que convivieron. “Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban. Yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol. Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada, pero revisen los movimientos de ella”, señaló con frustración.