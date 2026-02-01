El humorista Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, aclaró que el fin de su vínculo con Monserrat Seminario no se debe a rumores ni cizañas externas. Según su versión, la relación llegó a su límite por el manejo de los recursos económicos y la falta de transparencia en las cuentas del hogar.

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró Melcochita a Trome, dejando en claro que la decisión fue tomada tras analizar la situación económica.

TE RECOMENDAMOS NUMEROLOGÍA 2026: QUÉ SIGNIFICA EL AÑO 1 Y CÓMO IMPACTARÁ EN TU DESTINO |ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Melcochita revela en que gastó Monserrat Seminario todo su dinero

El cómico detalló que su expareja habría gastado más de medio millón de dólares, incluyendo contratos y manejo del dinero de la casa. Según explicó, confiaba en Monserrat para administrar los fondos, pero él mismo no tenía acceso a los movimientos bancarios.

“Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol. Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada, pero revisen los movimientos de ella”, añadió Villanueva, mostrando su frustración ante la situación.

Melcochita anuncia que quiere divorciarse de Monserrat

El músico reiteró que la separación es definitiva y anunció su deseo de divorcio, argumentando motivos financieros y personales. Además, criticó la actitud de Monserrat y la calificó como perjudicial para él.

“Se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata, y dice ‘le van a hacer un homenaje y me voy a doblar’… En Piura, en su familia. Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”, enfatizó el comediante, exponiendo la gravedad de la situación.