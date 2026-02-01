HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melcochita expone el motivo por el que se separó de Monserrat Seminario y confirma que quiere divorciarse: "Se gastó toda mi plata"

El cómico peruano Pablo Villanueva rompió su silencio y explicó las razones que lo llevaron a terminar su relación con Monserrat Seminario.

Melcochita llamó mala a su expareja Monserrat Seminario.
Melcochita llamó mala a su expareja Monserrat Seminario. | Composición LR / Google/Andrea Llosa

El humorista Pablo Villanueva, más conocido como Melcochita, aclaró que el fin de su vínculo con Monserrat Seminario no se debe a rumores ni cizañas externas. Según su versión, la relación llegó a su límite por el manejo de los recursos económicos y la falta de transparencia en las cuentas del hogar.

“No es por ningún chisme, la he dejado porque todo lo que me he sacado la mugre está en cero. Siempre le pedía el estado de cuenta y nunca me lo daba. Ahora llora porque es una actriz”, declaró Melcochita a Trome, dejando en claro que la decisión fue tomada tras analizar la situación económica.

PUEDES VER: Hijas de Melcochita exponen presunta agresión de Monserrat contra su padre tras revelar el fin de su relación: 'Vamos a sacar la cara por él'

lr.pe

Melcochita revela en que gastó Monserrat Seminario todo su dinero

El cómico detalló que su expareja habría gastado más de medio millón de dólares, incluyendo contratos y manejo del dinero de la casa. Según explicó, confiaba en Monserrat para administrar los fondos, pero él mismo no tenía acceso a los movimientos bancarios.

Por lo menos se ha gastado medio millón de dólares. Ella es la encargada de llevar las cuentas de la casa, por eso todo contrato se lo daban, yo confié en ella, a mí no me daban ni un sol. Investiguen en los bancos, no tengo absolutamente nada, pero revisen los movimientos de ella”, añadió Villanueva, mostrando su frustración ante la situación.

PUEDES VER: Monserrat Seminario se quiebra al revelar el fin de su relación con Melcochita: 'Me dejó, se fue por las cizañas'

lr.pe

Melcochita anuncia que quiere divorciarse de Monserrat

El músico reiteró que la separación es definitiva y anunció su deseo de divorcio, argumentando motivos financieros y personales. Además, criticó la actitud de Monserrat y la calificó como perjudicial para él.

Se gastó toda mi plata, por eso me quiero divorciar, ella es mala. Lo que ella busca es que me dé una embolia porque se puede agarrar la plata, y dice ‘le van a hacer un homenaje y me voy a doblar’… En Piura, en su familia. Le ha pagado los estudios a su hijo mayor que ya es odontólogo, ha construido un caserón y yo, a mis 90 años, solo tengo casa alquilada”, enfatizó el comediante, exponiendo la gravedad de la situación.

