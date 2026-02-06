Christian Domínguez se someterá a un procedimiento para convertirse en padre. | Foto composición LR / Google

Karla Tarazona y Christian Domínguez atraviesan una etapa de planificación familiar con un objetivo claro: convertirse nuevamente en padres y cumplir el anhelo de tener una hija. La pareja decidió dar pasos firmes y responsables, apoyándose en la medicina para aumentar las posibilidades de lograrlo.

En ese contexto, la conductora de Panamericana Televisión explicó que no solo ella asumió un procedimiento importante, sino que el cantante también deberá cumplir una serie de evaluaciones médicas antes de intentar agrandar la familia. Según indicó, ambos están comprometidos con el proceso y dispuestos a respetar cada indicación profesional.

Karla Tarazona y el proceso médico para agrandar la familia

La figura televisiva reveló que se sometió a la congelación de óvulos como parte del plan que comparte con Christian Domínguez. Tras ese procedimiento, aseguró sentirse tranquila y optimista por el camino que decidieron seguir juntos.

“Regresé recargada y muy contenta, porque este ha sido el primer paso para lograr el sueño que tenemos de convertirnos en padres de una niña”, aseveró Karla Tarazona en declaraciones para Trome.

Christian Domínguez deberá cumplir un requisito médico

Lo que más llamó la atención fue la exigencia médica que deberá cumplir el cantante antes de pensar en un nuevo embarazo. Karla Tarazona explicó que Christian Domínguez tendrá que pasar por una etapa de desintoxicación que se extenderá por varios meses. “Claro, queremos que todo esté okey, por eso dije que esto es un paso a paso. Lo primero que él tiene que hacer es desintoxicar su cuerpo de la ‘pichicata’ y eso será por los menos unos seis meses, después de eso ya podemos pensar en ‘encargar’”, recalcó.

La conductora también remarcó que este proceso no depende solo de uno, sino de ambos. Aseguró que la edad y la experiencia influyen en la manera en la que ahora enfrentan la posibilidad de ser padres nuevamente. “Este es un proceso de los dos, estamos muy comprometidos en esta tarea. Ya no somos unos jovencitos de 20 años, estamos en la base cuatro y si podemos contar con la ciencia para que todo esté okey, pues lo vamos a hacer”, enfatizó.

Karla Tarazona y Christian Domínguez: ¿cuándo retomaron su relación?

Karla Tarazona y Christian Domínguez confirmaron oficialmente que retomaron su relación sentimental en febrero de 2025, luego de varios meses de rumores. Ambos señalaron que viven una nueva etapa, enfocada en la estabilidad emocional y familiar.

Desde entonces, el cantante ha manifestado en diversas ocasiones que aprendió de sus errores y que su prioridad es conservar la relación que mantiene con la conductora, con quien incluso ha dejado abierta la posibilidad de una boda en la playa.