HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La Verdad a Fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Pajerígate: visitas nocturnas a Palacio y contratos millonarios | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Karla Tarazona expone requisito médico para que Christian Domínguez vuelva a ser padre: “Tiene que desintoxicar su cuerpo de la ‘pichicata’”

La conductora de televisión Karla Tarazona habló con total franqueza sobre el proceso que ambos siguen para agrandar su familia y explicó por qué el cantante deberá cumplir una exigencia médica.

Christian Domínguez se someterá a un procedimiento para convertirse en padre.
Christian Domínguez se someterá a un procedimiento para convertirse en padre. | Foto composición LR / Google

Karla Tarazona y Christian Domínguez atraviesan una etapa de planificación familiar con un objetivo claro: convertirse nuevamente en padres y cumplir el anhelo de tener una hija. La pareja decidió dar pasos firmes y responsables, apoyándose en la medicina para aumentar las posibilidades de lograrlo.

En ese contexto, la conductora de Panamericana Televisión explicó que no solo ella asumió un procedimiento importante, sino que el cantante también deberá cumplir una serie de evaluaciones médicas antes de intentar agrandar la familia. Según indicó, ambos están comprometidos con el proceso y dispuestos a respetar cada indicación profesional.

TE RECOMENDAMOS

HEALING TOUCH: EXPERIENCIAS REALES Y APRENDIZAJES DESDE LA PRÁCTICA PERSONAL | ASTROMOOD

PUEDES VER: Molly Gereda revela visitas de Christian Domínguez al departamento que le alquiló y explica el motivo: Iba a sacar sus cosas que dejó

lr.pe

Karla Tarazona y el proceso médico para agrandar la familia

La figura televisiva reveló que se sometió a la congelación de óvulos como parte del plan que comparte con Christian Domínguez. Tras ese procedimiento, aseguró sentirse tranquila y optimista por el camino que decidieron seguir juntos.

“Regresé recargada y muy contenta, porque este ha sido el primer paso para lograr el sueño que tenemos de convertirnos en padres de una niña”, aseveró Karla Tarazona en declaraciones para Trome.

Christian Domínguez deberá cumplir un requisito médico

Lo que más llamó la atención fue la exigencia médica que deberá cumplir el cantante antes de pensar en un nuevo embarazo. Karla Tarazona explicó que Christian Domínguez tendrá que pasar por una etapa de desintoxicación que se extenderá por varios meses. “Claro, queremos que todo esté okey, por eso dije que esto es un paso a paso. Lo primero que él tiene que hacer es desintoxicar su cuerpo de la ‘pichicata’ y eso será por los menos unos seis meses, después de eso ya podemos pensar en ‘encargar’”, recalcó.

La conductora también remarcó que este proceso no depende solo de uno, sino de ambos. Aseguró que la edad y la experiencia influyen en la manera en la que ahora enfrentan la posibilidad de ser padres nuevamente. “Este es un proceso de los dos, estamos muy comprometidos en esta tarea. Ya no somos unos jovencitos de 20 años, estamos en la base cuatro y si podemos contar con la ciencia para que todo esté okey, pues lo vamos a hacer”, enfatizó.

PUEDES VER: Karla Tarazona confirma que se prepara para tener un hijo con Christian Domínguez: 'Queremos que todo sea perfecto'

lr.pe

Karla Tarazona y Christian Domínguez: ¿cuándo retomaron su relación?

Karla Tarazona y Christian Domínguez confirmaron oficialmente que retomaron su relación sentimental en febrero de 2025, luego de varios meses de rumores. Ambos señalaron que viven una nueva etapa, enfocada en la estabilidad emocional y familiar.

Desde entonces, el cantante ha manifestado en diversas ocasiones que aprendió de sus errores y que su prioridad es conservar la relación que mantiene con la conductora, con quien incluso ha dejado abierta la posibilidad de una boda en la playa.

Notas relacionadas
Molly Gereda revela visitas de Christian Domínguez al departamento que le alquiló y explica el motivo: Iba a sacar sus cosas que dejó

Molly Gereda revela visitas de Christian Domínguez al departamento que le alquiló y explica el motivo: Iba a sacar sus cosas que dejó

LEER MÁS
Molly Gereda anuncia su salida de Puro Sentimiento tras supuestos 'coqueteos' con Christian Domínguez: "Fue muy difícil"

Molly Gereda anuncia su salida de Puro Sentimiento tras supuestos 'coqueteos' con Christian Domínguez: "Fue muy difícil"

LEER MÁS
Christian Domínguez aclara que no coqueteó con Molly, vocalista de Puro Sentimiento y niega cercanía: “No hay ningún tipo de confianza”

Christian Domínguez aclara que no coqueteó con Molly, vocalista de Puro Sentimiento y niega cercanía: “No hay ningún tipo de confianza”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cirujano que operó el rostro a Magaly Medina responde a críticas por el resultado estético: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

Cirujano que operó el rostro a Magaly Medina responde a críticas por el resultado estético: "Tiene que evitar el estigma quirúrgico"

LEER MÁS
André Silva se habría separado de su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

André Silva se habría separado de su esposa Adriana Álvarez, hija de Michelle Alexander: "Empezamos a transitar una etapa distinta"

LEER MÁS
Dayron Martín no se retracta tras revelar romance con Pamela López y la advierte con carta notarial: “Asesórese para no ser perjudicada”

Dayron Martín no se retracta tras revelar romance con Pamela López y la advierte con carta notarial: “Asesórese para no ser perjudicada”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas (ARMONIA 10 este domingo 8 FEBRERO)

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

[DirecTV, En Vivo] Perú vs Alemania HOY por la Copa Davis 2026: Juan Pablo Varillas enfrenta a Jan-Lennard Struff

Enrique Bunbury en Lima 2026: fecha, precios y cómo comprar entradas en Teleticket para el concierto del cantante español en Costa 21

Quién es Milo J: edad, de donde es, canciones y por qué se ha vuelto tendencia el cantante argentino tras anunciar su concierto en el Estadio Nacional de Lima

Espectáculos

Quién es Milo J: edad, de donde es, canciones y por qué se ha vuelto tendencia el cantante argentino tras anunciar su concierto en el Estadio Nacional de Lima

Cirujano de Magaly Medina la defiende y descarta que se haya operado el rostro antes: "Te conozco por dentro"

Susan Villanueva desmiente al hijo de Monserrat Seminario tras negar que Melcochita haya pagado su carrera profesional: “Me da risa”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

6 personas que entraron a Palacio el 13 de octubre y salieron al día siguiente obtuvieron contratos en Despacho Presidencial

José Jerí: Congreso alcanza 60 firmas para convocar Pleno Extraordinario que debatirá censura contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025