HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Caso Lizeth Marzano: Chats revelan comunicación entre Villar y Francesca | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Política

Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

Según el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la lista total de fallecidos registrados asciende a 36.501. 

Reniec entregó dicha información a ONPE de cara a las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR
Reniec entregó dicha información a ONPE de cara a las Elecciones 2026. Foto: Composición/LR

El último 27 de febrero, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la tercera relación de 13.680 ciudadanos fallecidos. Estas defunciones fueron inscritas después del cierre del padrón electoral enviado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en noviembre de 2025, con miras a las Elecciones Generales 2026.

Únete a nuestro canal de política y economía

Según el Reniec, con este nuevo registro la cifra total es de 36.501 ciudadanos fallecidos registrados con posterioridad al cierre del padrón electoral a nivel nacional. Esta última data fue procesada al 25 del mes pasado.

TE RECOMENDAMOS

TC PROCRIMEN Y ESTADO DE EMERGENCIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Asimismo, la institución adelantó que la cuarta y última entrega de información de ciudadanos fallecidos está programada para el próximo 31 de marzo, conforme al cronograma electoral establecido por las instituciones encargadas de los comicios.

En tanto, Reniec indicó que el envío de esta información se enmarca en la Ley 31943, que tiene como finalidad prevenir la desinformación y evitar la difusión de noticias falsas relacionadas con el padrón electoral.

PUEDES VER: Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

lr.pe

"Estos datos serán administrados por la ONPE para informar oportunamente a los miembros de mesa y asegurar que los materiales electorales se elaboren con información debidamente actualizada, fortaleciendo así la integridad y la confianza en el proceso electoral", comunicó.

Elecciones 2026: ciudadanos que cumplen 18 votarán en abril

Por otro lado, el ente electoral mencionó que entregó a la ONPE una nueva relación de fotografías actualizadas de los ciudadanos que cumplirán 18 años hasta el día de las elecciones y que renovaron su DNI luego del cierre del padrón.

El número total de jóvenes asciende a 33.624 a nivel nacional.

Asimismo, se informó que, hasta el corte del 22 de febrero de este año, 333.986 ciudadanos realizaron el trámite de cambio de domicilio después del cierre del padrón.

Notas relacionadas
Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

LEER MÁS
Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

Norma Yarrow habría presentado información falsa en su hoja de vida: JEE le da un día para aclararlo

LEER MÁS
¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

¿Quién es Wolfgang Grozo, el candidato presidencial que empieza a subir en las encuestas?

LEER MÁS
José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

José Jerí culminó su gobierno como uno de los peores presidentes de Latinoamérica

LEER MÁS
José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

José María Balcázar: quién es el nuevo presidente del Perú, su perfil político y cuestionamientos

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

LEER MÁS
Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

Segunda vuelta Elecciones CAL 2026: fecha, hora y lugar de votación entre Delia Espinoza vs. Humberto Abanto

LEER MÁS
Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

Exescolta de José Jerí es investigado por presuntos vínculos con banda criminal de explotación sexual

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Nueve candidatos presidenciales prometen eliminar la ATU y formalizar a los autos colectivos

Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

Paco Bazán envía carta notarial a Erick Delgado por querer apropiarse del canal de YouTube de ambos: "Me cabeceó con mi parte"

Política

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Arturo Fernández renuncia a su propia campaña electoral como vicepresidente

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

Presidente Balcázar impulsó ley de nombramiento automático que terminó favoreciendo a su hijo

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025