Reniec entregó a la ONPE lista de 13.680 fallecidos inscritos después de la aprobación del padrón

El último 27 de febrero, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) remitió a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) la tercera relación de 13.680 ciudadanos fallecidos. Estas defunciones fueron inscritas después del cierre del padrón electoral enviado al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en noviembre de 2025, con miras a las Elecciones Generales 2026.

Según el Reniec, con este nuevo registro la cifra total es de 36.501 ciudadanos fallecidos registrados con posterioridad al cierre del padrón electoral a nivel nacional. Esta última data fue procesada al 25 del mes pasado.

Asimismo, la institución adelantó que la cuarta y última entrega de información de ciudadanos fallecidos está programada para el próximo 31 de marzo, conforme al cronograma electoral establecido por las instituciones encargadas de los comicios.

En tanto, Reniec indicó que el envío de esta información se enmarca en la Ley 31943, que tiene como finalidad prevenir la desinformación y evitar la difusión de noticias falsas relacionadas con el padrón electoral.

"Estos datos serán administrados por la ONPE para informar oportunamente a los miembros de mesa y asegurar que los materiales electorales se elaboren con información debidamente actualizada, fortaleciendo así la integridad y la confianza en el proceso electoral", comunicó.

Elecciones 2026: ciudadanos que cumplen 18 votarán en abril

Por otro lado, el ente electoral mencionó que entregó a la ONPE una nueva relación de fotografías actualizadas de los ciudadanos que cumplirán 18 años hasta el día de las elecciones y que renovaron su DNI luego del cierre del padrón.

El número total de jóvenes asciende a 33.624 a nivel nacional.

Asimismo, se informó que, hasta el corte del 22 de febrero de este año, 333.986 ciudadanos realizaron el trámite de cambio de domicilio después del cierre del padrón.